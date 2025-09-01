八田與一容疑者

殺人などの疑いで八田與一容疑者が重要指名手配されている大分県別府市で起きたひき逃げ事件について、大分県警は1日、2025年8月末までにあわせて1万1059件の情報が寄せられたと発表しました。この1か月で238件の情報が寄せられています。

1か月で新たに238件の情報が寄せられる

別府市の事故現場（2022年）

この事件は2022年6月、別府市の交差点でバイクに乗っていた男子大学生2人が軽乗用車に追突され、死傷したものです。

警察は、現場から逃走した八田與一容疑者を殺人や道路交通法違反のひき逃げなどの疑いで重要指名手配して、行方を追っています。

1日、大分県警はこの事件に関する情報提供が8月末時点であわせて1万1059件寄せられたと発表しました。

この1か月で新たに238件の情報が寄せられました。内訳は県内18件、九州26件、関東93件、近畿28件、その他の地域が41件だということです。

これまでに寄せられた情報の中で、八田容疑者に似た人物の目撃情報は約1万430件となっていて、内訳では大分県内が約640件、大分を除く九州が約1370件、関東が最多で約3920件、近畿が約1370件、その他の地域が約2140件となっています。

県警「容疑者に繋がる有力な情報は依然としてない」

チラシを配布し情報提供を呼び掛け（2025年6月）

県警は2025年6月、八田容疑者に関して容疑に殺人と殺人未遂容疑を加えて新たに逮捕状を取ったことを明らかにし、事件発生3年となる6月29日には大分や東京、沖縄など7都道府県でチラシ配りをして、広く情報提供を呼び掛けていました。

大分県警捜査一課松尾茂郎次席は「容疑者に繋がる有力な情報は依然としてない。1日でも早い被疑者の発見・検挙に繋げるため引き続き些細な情報でも良いので寄せて欲しい」と話しています。

情報の提供先は別府警察署、電話番号は0977-21-2131です。