故人とコミュニケーションできる新しい弔いの形！COHACO

COHACOは、冠婚・葬祭・互助会を柱に総合結婚式場・葬斎センター・多目的ホールを展開するアルファクラブ武蔵野に、スマート仏壇「コハコ」の権利を譲渡しました。

COHACO

2025年9月10日・11日に開催される「エンディング産業展 2025」にて、故人や仏壇をより身近に感じられる新たなコミュニケーションのかたちとして、スマート仏壇「コハコ」の最新モデルを発表します。

展示は、アルファクラブ武蔵野株式会社の出展ブース内に設けられた特設エリアにて行われ、業界を牽引する最新の葬祭トレンドを背景に、デジタル技術による革新をご体感できます。

現代のライフスタイルや住宅事情の変化により、仏間のある家は少なくなり、仏壇の存在も暮らしから次第に姿を消しつつあります。

しかし「故人を偲び、心を寄せる気持ち」は決してなくならない。

むしろ世界中の誰もが抱く普遍的な感情です。

コハコは、その思いを受け止める新しい祈りのかたちとして生まれました。

従来の仏壇のように静かに佇みながらも、現代の住まいやライフスタイルに調和するデザイン、そしてAIをはじめとしたテクノロジーを取り入れることで、未来の祈りのあり方を提案します。

たとえば仏前で故人の名前を呼ぶと最適な遺影が現れたり、生前に「タイムメッセージ」を残して未来の対話ができたりと、新しい祈りの体験が広がります。

これにより、故人とのつながりを感じながら心を通わせる新しい祈りの体験が広がります。

「コハコ」は、テクノロジーと感性が融合した“祈りのインターフェース”として、これからの時代の仏壇のあり方を問い直します。

スマートフォンからコハコサーバーに画像や動画などのデータを送ると、Wi-Fi接続されたコハコがそのアップデート情報を受け取り、それらのデータを自動でダウンロードします。

さらに、事前に保存された「タイムメッセージ」は、指定された日時になるとロックが解除され、自動的にダウンロードされコハコに通知されます。

ユーザーはコハコをタップすることでそのタイムメッセージを見ることができます。

コハコは仏壇としてもグリーフケアに寄り添うメモリアルデバイスとしても使用することが可能で、将来的には、今回搭載したAI機能をさらに発展させ、故人と会話できるAIサービスとの連携や、故人の思い出をかたちにした「遺データ」の埋葬など、新たな祈りと記憶のサービスも視野に入れています。

【「コハコ」のコンセプト】

現代の生活様式の変化により、家庭から「仏間」が姿を消しつつあります。

先祖を大切にしたいという気持ちはあっても、住まいのインテリアに合う仏壇が見つからず、設置場所に悩む方も少なくありません。

こうした課題に向き合い、“どこにでも置けて故人をより身近に感じられる”、“どんなインテリアにも自然に馴染む”仏壇をゼロからデザインすることを決意。

仏前に立ち、故人の名前を呼びかけると、センシング技術によって認識され、遺影が現れる─そんな“対話型のインターフェース”として、「コハコ」は誕生しました。

さらに、故人が家族にメッセージを遺し、設定した日時に再生される「タイムメッセージ」機能など、亡くなった後も故人を身近に感じられるコミュニケーションのかたちを構想。

仏壇を、ただ祀るだけの存在ではなく、心をつなぐ“ハコ”として再定義しています。

【製品説明・特徴】

■音声認識により故人のお呼び出し

登録した故人の呼び名を声に出して呼びかけると、記録された写真や動画が自動で表示され、思い出に触れることができます。

■人感センサーにより起動

通常はアイドリング状態で待機し、人がコハコの前に立ち止まると人感センサーが反応して起動。

自然な流れで故人との対話空間が始まります。

■おりん音声の出力

本体のタッチセンサーに軽く触れると、おりんの澄んだ音色が響きます。

祈りの時間を優しく始める合図として利用できます。

■お位牌の格納(4柱まで)

本体には4柱までのお位牌を設置可能。

ご家族やご先祖を一緒に祀ることができ、心を寄せる場として使えます。

※別売り

■メッセージ動画・画像の予約再生

故人が生前に残したメッセージ動画や画像を、指定した日時にお知らせし、再生。

タイムカプセルのように、記念日や命日に合わせて、心のつながりを感じる機会を自ら作ることができます。

■遺品の収納

本体下部の収納箱に、故人の遺品を大切に保管可能。

思い出の品をそっとしまい、必要なときにそっと取り出せる安心のスペースを用意されています。

