東京株式（大引け）＝５２９円安、半導体関連を中心にリスク回避の流れに 東京株式（大引け）＝５２９円安、半導体関連を中心にリスク回避の流れに

１日の東京株式市場はリスク回避の流れが強まり、日経平均株価は大幅安となり、一時４万２０００円台を下回る場面があった。



大引けの日経平均株価は前営業日比５２９円６８銭安の４万２１８８円７９銭と大幅続落。プライム市場の売買高概算は１７億２２０７万株、売買代金概算は４兆２４４億円。値上がり銘柄数は７５０、対して値下がり銘柄数は８０６、変わらずは６２銘柄だった。



きょうの東京市場は、前週末の欧米株が全面安に売られた流れを引き継いでリスクオフの地合いが加速した。特に米国株市場でハイテク株に売りがかさんだことを受け、半導体セクターを中心に先物主導で大きく値を下げる主力銘柄が相次いだ。中国の電子商取引最大手アリババ＜BABA＞が新しいＡＩ半導体を開発したとの報道を受け、米株市場ではエヌビディア＜NVDA＞が売られており、東京市場でもこれが嫌気されている。日経平均はフシ目の４万２０００円台を下回り、９００円近く下落する場面もあったが、その後は下げ渋る動きとなった。個別株は内需を中心に買われるものも多く、値上がり銘柄数もプライム市場全体の４６％を占めた。売買代金は４兆円台をキープしたものの盛り上がりを欠いている。



個別では、売買代金トップとなったディスコ<6146.T>が急落したほか、同３位となったアドバンテスト<6857.T>なども大幅安となり、半導体製造装置関連株への売りが顕著だった。また売買代金首位のディスコにわずかに届かなかったが、大商いとなったソフトバンクグループ<9984.T>の下げが目立つ。フジクラ<5803.T>、古河電気工業<5801.T>など電線株もリスク回避の売りに晒された。任天堂<7974.T>、川崎重工業<7012.T>も冴えない。トリケミカル研究所<4369.T>がストップ安となったほか、芝浦メカトロニクス<6590.T>、野村マイクロ・サイエンス<6254.T>も急落した。



半面、サンリオ<8136.T>がしっかり。大阪チタニウムテクノロジーズ<5726.T>が大幅高、キオクシアホールディングス<285A.T>も上昇した。日東紡績<3110.T>が急騰し値上がり率トップとなったほか、電算システムホールディングス<4072.T>も６日ぶりに大きく切り返した。インターネットイニシアティブ<3774.T>が値を飛ばし、ＫＬａｂ<3656.T>も物色人気。



