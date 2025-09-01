エプソン販売株式会社は、インクジェットプリントを対象としたフォトコンテスト「エプソンフォトグランプリ2025」の作品募集を9月1日（月）に開始した。

同コンテストは2006年に始まり、これまでに累計約29万点の応募実績を持つ。写真そのものの表現力に加え、撮影からプリントまでの総合的な完成度を評価する点が特徴。来年でコンテスト開催20年目を迎えるにあたり、新部門と特別賞を設けた。

新設の「ハガキで応募部門」は、写真をプリントしたハガキに必要事項を記入してポストに投函するだけで参加できる。人物、暮らし、自然、乗り物、アートの5つのテーマで募集し、テーマごとに入賞作品を選出する。

また、エプソン「写真用紙クリスピア＜高光沢＞」の発売20周年を記念した「クリスピア20周年特別賞」も設置した。ネイチャー部門とヒューマンライフ部門で、クリスピアを使用した作品の中から「光沢感」「透明感」「豊かな色彩表現」を活かした作品20点を選定する。

入賞作品数は全体で過去最多の236作品に拡大した。グランプリ（1作品）には賞金100万円を贈呈する。

エプソンが提供するオンラインサービス「エプサイトプレミアム」では、フォトコンテスト応援企画として、応募前の対策動画を無料で公開している。風景写真の仕上げノウハウや、作品タイトルやコメントの付け方などが学べる。

コンテスト名

エプソンフォトグランプリ2025



応募期間

2025年9月1日（月）～11月4日（火）



賞

ネイチャー部門、ヒューマンライフ部門

ハガキで応募部門

審査員

応募規定

グランプリ（1名）：賞金100万円 優秀賞（各1名）：賞金30万円 審査員賞（各4名）：賞金5万円 クリスピア20周年特別賞（各10名）：Amazonギフトカード1万円分 学生賞（各10名）：Amazonギフトカード1万円分 入賞（各20名）：Amazonギフトカード5,000円分 佳作（各20名）：Amazonギフトカード2,000円分優秀賞（各テーマから1名）：賞金3万円 入賞（各テーマから20名）：Amazonギフトカード5,000円分三好和義氏 大西みつぐ氏 熊切大輔氏

インクジェットプリンターで印刷した未発表のオリジナル作品