チェコのムホバ、試合中のスタンドに見つけた「元カレが…」

開催中のテニス全米オープンで、世界ランキング13位というチェコの女子トップ選手、カロリーナ・ムホバが試合中に突然泣き崩れてしまうという事件があった。原因は、突然スタンドに姿を見せた“元カレ”に心を乱されたためだという。米紙「ニューヨーク・ポスト」が伝えた。

ムホバは現地28日の女子シングルス2回戦でチルステア（ルーマニア）と対戦し、7-6、6-7、6-4で勝利した。同紙が注目したのは試合中の一場面。「チェコのテニス界のエース、カロリーナ・ムホバは先週の全米オープンの試合中にスタンドに『いるべきでない場所に現れた』という元恋人を見つけ、泣き崩れた」と紹介している。

記事によれば、ムホバは試合中にサーブを打っていた時に突然フリーズ。観客に向かってジェスチャーをし、タオルをつかんで顔を拭いたのだという。主審に遅延について謝罪し、涙を流しながらプレーを再開したと伝えた。

一体何が起きたのか。試合後の会見でムホバは「うーん……。あれはテニスとは関係のないことでした」と話した。米スポーツ専門誌「ジ・アスレチック」が英訳したコメントによると「私のベンチの反対側に元カレが座ったのです。彼はいてはならないところに時々出現します。それで少しびっくりしました。私はそこから去るように言っているのですが、去りませんでした。後で去ってくれたのですが……。そういう状況で集中するのは難しかったのです」と語ったという。

記事はこの状況下でのムホバの勝利を「このような妨害で明らかに動揺していたにもかかわらず、立ち直って試合に勝利した」と称えている。トーナメントのルールでは、選手の申し出で特定の人物がチケットやクレデンシャルを入手できないようにすることが認められているが、ムホバからこの要求はなかったという。

ムホバは現地30日の3回戦でノスコワ（チェコ）を6-7、6-4、6-2で下し4回戦進出。この際は取材に「私は大丈夫です。何の報告もしていないし、大丈夫です」と答えたという。さらに「このような事件が二度と起こらない自信があるか」と聞かれると「うーん。それは誰にもわかりません。私にはわかりません」とやや困惑気味だったようだ。



