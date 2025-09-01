

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





46653.90 ボリンジャー:＋3σ(26週)

45771.82 ボリンジャー:＋3σ(13週)

45229.35 ボリンジャー:＋3σ(25日)

44174.01 ボリンジャー:＋2σ(25日)

44119.24 ボリンジャー:＋2σ(13週)

43989.66 ボリンジャー:＋2σ(26週)

43118.67 ボリンジャー:＋1σ(25日)

42630.48 均衡表転換線(日足)

42576.42 6日移動平均線

42466.66 ボリンジャー:＋1σ(13週)



42188.79 ★日経平均株価1日終値



42063.33 25日移動平均線

41863.47 均衡表基準線(日足)

41582.66 均衡表転換線(週足)

41325.42 ボリンジャー:＋1σ(26週)

41007.99 ボリンジャー:-1σ(25日)

40814.09 13週移動平均線

40361.72 均衡表雲上限(日足)

39952.65 ボリンジャー:-2σ(25日)

39909.60 75日移動平均線

39460.83 均衡表雲下限(日足)

39161.51 ボリンジャー:-1σ(13週)

38897.31 ボリンジャー:-3σ(25日)

38661.18 26週移動平均線

38614.50 200日移動平均線

38123.42 均衡表雲上限(週足)

37508.93 ボリンジャー:-2σ(13週)

37334.58 均衡表基準線(週足)

36791.45 均衡表雲下限(週足)

35996.94 ボリンジャー:-1σ(26週)

35856.35 ボリンジャー:-3σ(13週)

33332.70 ボリンジャー:-2σ(26週)

30668.46 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 32.08(前日31.72)

ST.Slow(9日) 29.77(前日26.48)



ST.Fast(13週) 79.14(前日87.54)

ST.Slow(13週) 86.08(前日89.98)



