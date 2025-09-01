　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


46653.90　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
45771.82　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
45229.35　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
44174.01　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
44119.24　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
43989.66　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
43118.67　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
42630.48　　均衡表転換線(日足)
42576.42　　6日移動平均線
42466.66　　ボリンジャー:＋1σ(13週)

42188.79　　★日経平均株価1日終値

42063.33　　25日移動平均線
41863.47　　均衡表基準線(日足)
41582.66　　均衡表転換線(週足)
41325.42　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
41007.99　　ボリンジャー:-1σ(25日)
40814.09　　13週移動平均線
40361.72　　均衡表雲上限(日足)
39952.65　　ボリンジャー:-2σ(25日)
39909.60　　75日移動平均線
39460.83　　均衡表雲下限(日足)
39161.51　　ボリンジャー:-1σ(13週)
38897.31　　ボリンジャー:-3σ(25日)
38661.18　　26週移動平均線
38614.50　　200日移動平均線
38123.42　　均衡表雲上限(週足)
37508.93　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37334.58　　均衡表基準線(週足)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
35996.94　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35856.35　　ボリンジャー:-3σ(13週)
33332.70　　ボリンジャー:-2σ(26週)
30668.46　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　32.08(前日31.72)
ST.Slow(9日)　　29.77(前日26.48)

ST.Fast(13週)　 79.14(前日87.54)
ST.Slow(13週)　 86.08(前日89.98)

［2025年9月1日］

