【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(1日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
46653.90 ボリンジャー:＋3σ(26週)
45771.82 ボリンジャー:＋3σ(13週)
45229.35 ボリンジャー:＋3σ(25日)
44174.01 ボリンジャー:＋2σ(25日)
44119.24 ボリンジャー:＋2σ(13週)
43989.66 ボリンジャー:＋2σ(26週)
43118.67 ボリンジャー:＋1σ(25日)
42630.48 均衡表転換線(日足)
42576.42 6日移動平均線
42466.66 ボリンジャー:＋1σ(13週)
42188.79 ★日経平均株価1日終値
42063.33 25日移動平均線
41863.47 均衡表基準線(日足)
41582.66 均衡表転換線(週足)
41325.42 ボリンジャー:＋1σ(26週)
41007.99 ボリンジャー:-1σ(25日)
40814.09 13週移動平均線
40361.72 均衡表雲上限(日足)
39952.65 ボリンジャー:-2σ(25日)
39909.60 75日移動平均線
39460.83 均衡表雲下限(日足)
39161.51 ボリンジャー:-1σ(13週)
38897.31 ボリンジャー:-3σ(25日)
38661.18 26週移動平均線
38614.50 200日移動平均線
38123.42 均衡表雲上限(週足)
37508.93 ボリンジャー:-2σ(13週)
37334.58 均衡表基準線(週足)
36791.45 均衡表雲下限(週足)
35996.94 ボリンジャー:-1σ(26週)
35856.35 ボリンジャー:-3σ(13週)
33332.70 ボリンジャー:-2σ(26週)
30668.46 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 32.08(前日31.72)
ST.Slow(9日) 29.77(前日26.48)
ST.Fast(13週) 79.14(前日87.54)
ST.Slow(13週) 86.08(前日89.98)
［2025年9月1日］
株探ニュース