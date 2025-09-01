　9月1日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2972銘柄。東証終値比で上昇は1376銘柄、下落は1541銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが91銘柄、値下がりは131銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は155円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の1日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4060>　ｒａｋｕｍｏ　　　 1498　 +306（ +25.7%）
2位 <4016>　ミット　　　　　　 1205　 +187（ +18.4%）
3位 <4596>　窪田製薬ＨＤ　　　　 56　　 +6（ +12.0%）
4位 <6166>　中村超硬　　　　　　355　　+26（　+7.9%）
5位 <2593>　伊藤園　　　　　　 3536 +156.0（　+4.6%）
6位 <314A>　ｉＳゴールド　　　　254　+11.0（　+4.5%）
7位 <5103>　昭和ＨＤ　　　　　 58.9　 +1.9（　+3.3%）
8位 <6619>　ＷＳＣＯＰＥ　　　　263　　 +8（　+3.1%）
9位 <3070>　ジェリビンズ　　　　267　　 +6（　+2.3%）
10位 <6731>　ピクセラ　　　　　 69.4　 +1.4（　+2.1%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9854>　愛眼　　　　　　　　141　　-49（ -25.8%）
2位 <3985>　テモナ　　　　　　245.7　-76.3（ -23.7%）
3位 <1757>　創建エース　　　　　5.5　 -0.5（　-8.3%）
4位 <8918>　ランド　　　　　　　8.5　 -0.5（　-5.6%）
5位 <168A>　イタミアート　　 1700.1　-79.9（　-4.5%）
6位 <2338>　クオンタムＳ　　　　452　　-21（　-4.4%）
7位 <6634>　ネクスＧ　　　　　153.1　 -6.9（　-4.3%）
8位 <3624>　アクセルＭ　　　　136.1　 -3.9（　-2.8%）
9位 <2345>　クシム　　　　　　325.3　 -8.7（　-2.6%）
10位 <6993>　大黒屋　　　　　　 48.7　 -1.3（　-2.6%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8233>　高島屋　　　　　　 1349　+18.0（　+1.4%）
2位 <8766>　東京海上　　　　 6440.1　+60.1（　+0.9%）
3位 <9101>　郵船　　　　　　 5400.8　+43.8（　+0.8%）
4位 <6758>　ソニーＧ　　　　　 4048　　+27（　+0.7%）
5位 <4503>　アステラス　　　 1652.3　 +8.8（　+0.5%）
6位 <4208>　ＵＢＥ　　　　　 2359.2　+11.2（　+0.5%）
7位 <6501>　日立　　　　　　　 4000　　+18（　+0.5%）
8位 <6302>　住友重　　　　　　 3350　+15.0（　+0.4%）
9位 <4507>　塩野義　　　　　 2570.4　+11.4（　+0.4%）
10位 <3099>　三越伊勢丹　　　　 2531　+10.5（　+0.4%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　15131.5 -318.5（　-2.1%）
2位 <4751>　サイバー　　　　 1770.2　-22.3（　-1.2%）
3位 <6473>　ジェイテクト　　 1418.3　-17.2（　-1.2%）
4位 <7741>　ＨＯＹＡ　　　　19038.5 -226.5（　-1.2%）
5位 <7752>　リコー　　　　　 1327.5　-14.5（　-1.1%）
6位 <7832>　バンナムＨＤ　　 5034.8　-54.2（　-1.1%）
7位 <8252>　丸井Ｇ　　　　　 3174.8　-33.2（　-1.0%）
8位 <2282>　日ハム　　　　　　 5576　　-58（　-1.0%）
9位 <2871>　ニチレイ　　　　　 1696　-17.0（　-1.0%）
10位 <6952>　カシオ　　　　　 1223.3　-11.7（　-0.9%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

