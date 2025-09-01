[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1376銘柄・下落1541銘柄（東証終値比）
9月1日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2972銘柄。東証終値比で上昇は1376銘柄、下落は1541銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが91銘柄、値下がりは131銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は155円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の1日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4060> ｒａｋｕｍｏ 1498 +306（ +25.7%）
2位 <4016> ミット 1205 +187（ +18.4%）
3位 <4596> 窪田製薬ＨＤ 56 +6（ +12.0%）
4位 <6166> 中村超硬 355 +26（ +7.9%）
5位 <2593> 伊藤園 3536 +156.0（ +4.6%）
6位 <314A> ｉＳゴールド 254 +11.0（ +4.5%）
7位 <5103> 昭和ＨＤ 58.9 +1.9（ +3.3%）
8位 <6619> ＷＳＣＯＰＥ 263 +8（ +3.1%）
9位 <3070> ジェリビンズ 267 +6（ +2.3%）
10位 <6731> ピクセラ 69.4 +1.4（ +2.1%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9854> 愛眼 141 -49（ -25.8%）
2位 <3985> テモナ 245.7 -76.3（ -23.7%）
3位 <1757> 創建エース 5.5 -0.5（ -8.3%）
4位 <8918> ランド 8.5 -0.5（ -5.6%）
5位 <168A> イタミアート 1700.1 -79.9（ -4.5%）
6位 <2338> クオンタムＳ 452 -21（ -4.4%）
7位 <6634> ネクスＧ 153.1 -6.9（ -4.3%）
8位 <3624> アクセルＭ 136.1 -3.9（ -2.8%）
9位 <2345> クシム 325.3 -8.7（ -2.6%）
10位 <6993> 大黒屋 48.7 -1.3（ -2.6%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8233> 高島屋 1349 +18.0（ +1.4%）
2位 <8766> 東京海上 6440.1 +60.1（ +0.9%）
3位 <9101> 郵船 5400.8 +43.8（ +0.8%）
4位 <6758> ソニーＧ 4048 +27（ +0.7%）
5位 <4503> アステラス 1652.3 +8.8（ +0.5%）
6位 <4208> ＵＢＥ 2359.2 +11.2（ +0.5%）
7位 <6501> 日立 4000 +18（ +0.5%）
8位 <6302> 住友重 3350 +15.0（ +0.4%）
9位 <4507> 塩野義 2570.4 +11.4（ +0.4%）
10位 <3099> 三越伊勢丹 2531 +10.5（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9984> ＳＢＧ 15131.5 -318.5（ -2.1%）
2位 <4751> サイバー 1770.2 -22.3（ -1.2%）
3位 <6473> ジェイテクト 1418.3 -17.2（ -1.2%）
4位 <7741> ＨＯＹＡ 19038.5 -226.5（ -1.2%）
5位 <7752> リコー 1327.5 -14.5（ -1.1%）
6位 <7832> バンナムＨＤ 5034.8 -54.2（ -1.1%）
7位 <8252> 丸井Ｇ 3174.8 -33.2（ -1.0%）
8位 <2282> 日ハム 5576 -58（ -1.0%）
9位 <2871> ニチレイ 1696 -17.0（ -1.0%）
10位 <6952> カシオ 1223.3 -11.7（ -0.9%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
