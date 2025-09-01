まるごとは、規格外や形がふぞろいなだけで廃棄されてしまう国産野菜を救う定期宅配サービス『GREENデリバリー』の更なるサービス拡充と活動拡大を目指し、クラウドファンディング(READYFOR)を2025年8月21日(木)より開始しました。

まるごと『GREENデリバリー』

まるごとは、規格外や形がふぞろいなだけで廃棄されてしまう国産野菜を救う定期宅配サービス『GREENデリバリー』の更なるサービス拡充と活動拡大を目指し、クラウドファンディング(READYFOR)を2025年8月21日(木)より開始。

支援に対するリターン(返礼品)として、野菜1年分やキャンプ・バーベキューが楽しめるアウトドアプラン、野菜と相性抜群の「超万能調味料 UMAの素」が入っている数量限定の注目のプランなどを用意されました。

支援募集は2025年9月21日(日)まで実施します。

□食べられるのに捨てられる“不条理”

日本では年間数百万トンの食品が廃棄されており、これは生産野菜の約6％にもなると言われています。

さらに、その中には「ふぞろい」という理由だけで行き場を失う野菜が数多く含まれています。

異常気象や農家さんの人手不足により野菜の価格が安定しない昨今、スーパーで野菜を食べたくてもがまんしなくてはならない時も多いのではないでしょうか。

食べられるのに食べたい人の元に届かない、健康で豊かな食卓をがまんしなくてはいけない人たちがいる…そんな不条理を打破するべく、株式会社まるごとを設立しました。

そして、同社が展開する「GREENデリバリー」のサービス拡充とこれからのビジョン実現のため、クラウドファンディングを開始しました。

ぜひ、皆さんのお力を貸していただければと思っています。

□クラウドファンディングのリターンについて

今回皆さんのご支援に、さまざまなリターンを用意されました。

ご支援者様に野菜をお届けするだけでなく、キャンプやバーベキューを通してその価値を楽しんでいただくアウトドアプランや、企業・団体様向けに同社の活動とより密接に関わっていただける経営方針会議への参加権などがあります。

【リターン例】

・ふぞろい野菜セット(6ヶ月／1年分コース) ※数量限定の「超万能調味料 UMAの素」セットもあります

・千葉の山で楽しむBBQ・サウナ付きキャンプ体験

・企業向けリターン(社名掲載・経営方針会議への参加など)

※その他にもリターンの用意があります

UMAの素について

リターン：野菜1年ぶん

□クラウドファンディング概要

募集期間 ： 2025年8月21日(木)〜9月21日(日)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post もったいないをおいしく変える！まるごと『GREENデリバリー』 appeared first on Dtimes.