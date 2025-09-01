大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のVC長野トライデンツが1日（月）、SVリーグホーム開幕戦の来場者特典を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

10月25日（土）と26日（日）にホームのエア・ウォーターアリーナ松本にて、日本製鉄堺ブレイザーズとSVリーグ第1節を戦うVC長野。その開幕戦の来場者へ、特別なアイテムをプレゼントする。

25日（土）のGAME1への来場者には、先着300名に“音響連動ペンライト”が配布される。全14色から好きな色を選んで光らせるだけでなく、会場で流れる音に合わせて自動的に色が切り替わる機能もあり、自分で楽しむ応援と、会場全体で揃う一体感の両方を体験できる新しい応援アイテムだ。

なお先着300名に漏れてしまった500名には、音響連動ペンライト2,000円引きクーポンを配布するとのことで、通常価格3,300円（税込）のところ1,300円（税込）で購入することができる。

そして26日（日）GAME2への来場者特典は“応援Tシャツ”で、先着1,000名にプレゼントされる。チームカラーの応援Tシャツで会場を染め、プレーする選手と一体となって応援を届けることができるアイテムだ。

試合のチケットは9月1日から会員ランク順に先行販売が開始されている。特別なアイテムと共に、大事な開幕戦を全力で応援してみてはいかがだろうか。