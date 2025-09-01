「ただサインに投げていた感じ」名伯楽が巨人31歳サウスポーに苦言　「点を取ったらすぐに取られる…ふがいない」

中野(左)に同点2点タイムリーを浴びた巨人・中川皓太(C)産経新聞社

巨人は8月31日の阪神戦（甲子園）に4-5で競り負けた。2024年7月から7連敗中だった阪神先発の才木浩人を攻略し、一度は逆転に成功したが、直後にマウンドに上がった巨人3番手・中川皓太が誤算だった。

【動画】諦めない勝利 2025年8月31日 【阪神 vs 巨人】 佐藤義則の眼

その中川は3-1の7回裏から登場。今季すでに4年ぶりの50登板以上を果たしている信頼度十分の31歳左腕は、先頭の小野寺暖に中前安打を許したが、続く坂本誠志郎、代打・中川勇斗を連続三振に仕留めた。

しかし、1番・近本光司に39打席ぶりの安打となる左翼線二塁打を喫すると、一気に崩れた。2番・中野拓夢を2球で追い込みながら、中堅・オコエ瑠偉のグラブをはじく中前2点打（記録は二塁打）を浴び、追いつかれた。

さらには3番・森下翔太、4番・佐藤輝明にも連続長打を食らい、この回4失点。再逆転を許すと、巨人にリードを奪い返す力は残っていなかった。

経験豊富なサウスポーに対して「ボールも、身体のキレも全然なかった」と手厳しかったのが、現役時代は阪急、オリックスで活躍し、阪神を含めセ・パ5球団で投手コーチを歴任した佐藤義則氏だ。

名伯楽は9月1日に自身のYouTubeチャンネルを更新。「ただキャッチャーの出したサインに投げていた感じ。だからコースも甘いし、球の勢いもない」「気持ちが見えなかった」と断じた。