「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（９月１４日、ＩＧアリーナ）

４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝に挑戦する、ＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝が１日、横浜市で公開練習を行った。シャドー、ミット打ちと軽めの披露だったが、筋肉隆々の上半身から迫力満点の強打を連発。「この試合に１５０％懸けている。私のキャリアで一番ビッグな試合だし、井上選手の人柄、戦績、選手として尊敬している。大変見応えのある試合になるし、世界中が注目している」と闘志をにじませ、「自分の特長であるパンチ、テクニック、持久力という総合的な力では上回っている」と自信を示した。

モンスターとの大一番に向けて、試合３週間前という異例の早期来日を果たした。初来日とあって日本を楽しみたいと話していたが、「目的の時差調整は順調に解消できた。井上選手に勝ち、歴史をつくるために来日したので、今は真面目に調整している。試合が終われば山や自然を楽しみたい」と明かした。

元ＷＢＡ＆ＩＢＦ世界同級統一王者のアフマダリエフは２年前から井上との対戦を熱望していたが、自身がマーロン・タパレス（フィリピン）に敗れて王座から陥落したこともあり、実現が遠のいていた。「本人か陣営かは分からないが、（井上が）避けていたのは事実」と改めて不満を吐露しつつ、「今回対戦が実現してうれしい」と発奮している様子。作戦面も準備しているといい、「実はチームで何をすべきか、何をすべきでないかプランはあるが、今は言わない。当日、目で見てもらえれば」と不気味に煙幕を張った。

アフマダリエフ戦に向けて、井上自身も「キャリア最大の強敵。今回は判定決着でもいい」と気を引き締めている。公開練習を視察した陣営の井上真吾トレーナーは「シャドーでパワーを感じたし、バランスもすごくいい。上半身もガッチリしている」と改めて警戒しつつ、「最終的にはボクシングＩＱが一番（勝負を分ける）。（相手が自信を示す総合力も）その輪を一つ大きくしたのが尚弥かな」と分析していた。

戦績は、井上が３０勝（２７ＫＯ）、アフマダリエフが１４勝（１１ＫＯ）１敗。