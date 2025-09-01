「レース記者コラム 仕事・賭け事・独り言」

尼崎ボートは改修工事のため、１２月まで開催はなし。ピットや艇庫も新たな施設となって生まれ変わる。既に選手宿舎や屋外ステージも新設されているが、本丸にも手が入り、選手もさることながら取材するこちらも楽しみで仕方がない。

さて、工事前の最後のレースとなった「尼崎市議会議長杯」（８月１６〜１９日）でのこと。結果から言えば地元から出場していた和田拓也（３５）＝兵庫・１１３期・Ａ１＝が予選首位から優勝戦も逃げ切って優勝を果たした。

「腹くくって行きます」−。優勝戦１号艇を決めた直後、和田はそう行った。名うてのイン屋、西島義則（６３）＝広島・４９期・Ａ１＝が４枠から前付けに動き、深い起こしが予想され、和田はＦ（フライング）１本持ちではいたが、インを死守し、レースを主導することをその言葉で表現した。

優勝戦当日はペラを出足型に叩き、深くなる１００メートル起こしでも耐えられるように舟足を整え、何度も水面に出て、感触を確かめるとともに、風向きを計算してＳ（スタート）地点を修正。結果はトップＳで圧力をかけた西島のコンマ１３に負けないコンマ１４の快Ｓを決めての逃げ切り勝ち。レース本番ではＳ位置を修正するため、アクセルを少し握って前にボートを進める姿が印象に残った。

兵庫支部では長きにわたり、吉川元浩と、引退した魚谷智之さんがツートップとして頂点に君臨してきた。８月に行われたオール兵庫戦も吉川の優勝で幕を閉じたが、優勝インタビューでは「もう譲ってもいい」と後輩たちにゲキを飛ばした。

改修工事終了の１２月からは地元選手もホームに戻ってくる。新装最初のシリーズは２日からの「ＵＨＡ味覚糖杯」となるが、ここも兵庫支部に期待せずにいられない。８月の大村では９月のヤングダービー出場を決めている山下大輝がデビュー初優勝を飾ったばかり。同じヤングダービーに出場する登玉隼百、宮田龍馬に、もちろん和田と２０、３０代の台頭も著しい。新しくなった施設とともにさらなる飛躍、活躍を楽しみにしている。（尼崎ボート担当・中村博格）