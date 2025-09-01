均一な穴配置と安定した抽出！BEST TI「TiiRHINO(ティーライノ)」

台湾の金属加工メーカー BEST TIは、純チタン製エスプレッソ抽出ツール「TiiRHINO(ティーライノ)」を2025年9月1日11時より、アタラシイものや体験の応援購入サービスサイト「Makuake」にて先行販売を開始しました。

BEST TI「TiiRHINO(ティーライノ)」

【プロジェクト概要】

プロジェクト名 ： TiiRHINO(ティーライノ)

開始日 ： 2025年9月1日 11時

実施場所 ： アタラシイものや体験の応援購入サービスサイト Makuake

先行販売価格 ： 一般販売予定価格の最大32％OFF

「TiiRHINO」は、フィルターバスケットとパックスクリーンを純チタンで製造した、これまでにない抽出ツールです。

チタンは錆びにくく、金属臭がなく、軽量で高耐久。

さらに高精度の加工によって、均一な穴配置と安定した抽出を可能にしました。

これにより、従来のステンレス製パーツでは難しかった「豆本来の風味を損なわないピュアなエスプレッソ」を家庭でも楽しめます。

本製品は、2024年末に米国クラウドファンディング「Kickstarter」で公開され、約1,175万円の支援金を獲得。

世界中のコーヒー愛好家から注目を集めました。

日本のコーヒー市場でも「日本初上陸」として、Makuakeを通じていち早く体験できます。

TiiRHINO

