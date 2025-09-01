「ゼッテリア」の四国1号店が高松オルネに開店 ロッテリアの新ブランド 看板商品は絶品バーガーシリーズ
四国1号店 ゼッテリア高松駅店 高松オルネ南館1階
ファストフードチェーン、ロッテリアの新ブランド「ゼッテリア」が四国では初めて高松市にオープンしました。
JR高松駅ビル、高松オルネの南館1階に1日朝オープンしたゼッテリア高松駅店です。
ゼッテリアは、ロッテリアが2023年にすき家などを展開するゼンショーホールディングスの傘下に入ったことをきっかけに生まれた新業態です。
看板商品は「絶品バーガー」シリーズ。絶品ビーフバーガーはロッテリアで販売中の商品から素材を見直し、野菜もしっかり取りたいというニーズに応え、トマトやレタスを加えました。
（記者リポート）
「こちらがゼッテリアの絶品チーズバーガーです。いただきます。チーズが溶けてておいしそうです。パンがもちもち！ チーズが濃厚でおいしい。ハンバーガーがかなりジューシーでにくにくしいです」
また、絶品バーガーと一緒にすっきりとした苦味が特徴の「フェアトレードコーヒー」を注文するのがおすすめだそうです。
（来店者［琴平町から］）
「ロッテリアさんのファンで、朝いちで来ようかなと思って。おいしい」
（来店者［高松市から］）
「ロッテリアのときにないような商品もあって、これから通うのが楽しみ」
ゼッテリア高松駅店は年中無休で、午前7時～午後9時15分まで営業しています。（ラストオーダー午後9時）