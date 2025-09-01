CACグループは、2025年9月20日(土)にひがしんアリーナ(墨田区総合体育館)にて「第9回 CACカップ 学生ボッチャ交流戦(略称：CACカップ)」を開催します。

第9回 CACカップ 学生ボッチャ交流戦

日程 ：2025年9月20日(土)

開会式9:30 競技開始10:15 閉会式15:55(予定)

会場 ：ひがしんアリーナ(墨田区総合体育館)

〒130-0013 東京都墨田区錦糸4-15-1

主催 ：CAC Holdings

共催 ：CACグループ各社

後援 ：東京都、墨田区、一般社団法人日本ボッチャ協会、

東京都肢体不自由特別支援学校長会

東京都肢体不自由特別支援学校体育連盟

協力 ：アポワテック

CACグループは、2025年9月20日(土)にひがしんアリーナ(墨田区総合体育館)にて「第9回 CACカップ 学生ボッチャ交流戦(略称：CACカップ)」を開催。

この大会は回を追うごとに大会規模を拡大しており、第9回となる今大会は16校27チーム、約200名の参加を予定しています。

CACグループは、一般社団法人日本ボッチャ協会のパートナーとして、2016年より障害者スポーツであるボッチャの普及・支援に取り組んでいます。

CACカップは都内の特別支援学校に通う生徒を対象に開催するボッチャ交流戦です。

ボッチャを通じた競技マナー(スポーツマンシップ)の習得や、CACカップの参加者、関係者との交流などによる生涯スポーツへの意識向上を目的としており、CACグループ社員自らが企画、運営を行っています。

どなたでも無料で観覧可能です。

また、当日は大会会場2階にて、ボッチャ体験会を開催しており、試合観戦に加え、ボッチャの魅力を体感できます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ボッチャ体験会も！第9回 CACカップ 学生ボッチャ交流戦 appeared first on Dtimes.