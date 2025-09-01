お笑いコンビ「麒麟」の川島明（46）が8月31日放送のTBSラジオ「川島明のねごと」（日曜後7・00）に出演。MCを務める同局「ラヴィット！」（月〜金曜前8・00）生放送での発言を自画自賛した。

この日、番組で行われた企画は「自画自賛の自作自演コーナー」。自分のことを絶賛する内容のメールを、自分で考えて読むというもの。

川島が取り上げたのは、7月22日の「ラヴィット！」での発言。ゲストのアイドルグループFRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌が企画に挑戦し、アンケート回答でイエスが17％になる質問を考えることに。鎮西は「夢が正夢になったことがある」と発表した。

自身の経験を問われると「私は給料が夢と現実が一緒だったことがあります」と回答。さらに、いくらか問われ「200万なんちゃらかんちゃら」とぶっちゃけてしまった。

スタジオが騒然とする中、「ちょっとジッパー下げすぎましたね。セキュリティーのジッパー上げような」とグループ名とかけて絶妙なフォローをしたのが川島だったという。

川島は「普通なら“アイドルがギャラ告白”と意地悪な記事が書かれるところを、“川島のコメントで笑いで締められた”と書かれ、結局炎上も問題にもならず、笑いで収まるすごさを見せました。今、日本であのコメントを出せるのは川島さんだけではないかと思います」と自画自賛した。