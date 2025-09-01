「地元で身バレしちゃって」人気絶頂で引退したセクシー女優が復帰を決めたワケ。意外すぎる前職も告白
2023年、セクシー女優に復帰したことが大きな話題になった小那海あや（おなみ あや）さん（28歳）。
もともとは、2016年12月に「佐々波綾（さざなみ あや）」としてデビューし、一気に人気女優の地位を確立した彼女ですが、2018年にSNSで突如「現役引退」を発表。多くのファンが驚き悲しみました。
今回は、改めて小那海あやさんに2018年の引退理由や引退期間中の話、再びセクシー女優としてデビューするに至った経緯を聞きました。
◆有名出版社のアルバイトからセクシー女優に転身
――まずはデビューのきっかけを教えてください。
小那海あや（以下、小那海）：直接のきっかけは、声を掛けていただいたことですね。「セクシー女優のお仕事があるんですが、どうです？」と。
最初は悩みましたが、興味もあったので「ちょっと出てみようかな」くらいの、軽めの気持ちで決めました。
――当時は他のお仕事をされていたんですか？
小那海：某出版社で、マンガ編集のアルバイトを。マンガが好きで、編集の仕事をやってみたかったんです。でもセクシー女優になるために辞めちゃいました。
――有名企業じゃないですか。そちらを蹴ってセクシー女優を選んだ理由は？
小那海：やりがいはありましたが、1年も経つとアルバイトとしてできる仕事はやりきったかな、と感じたので、新しいチャレンジがしたかったんです。
◆人気絶頂で突然引退。理由には誹謗中傷も
――セクシー女優のお仕事は怖くなかったですか？
小那海：恥ずかしさはありました、緊張もしましたし。でも「怖い」とはあまり感じなくて。そのあたり、適正があったのかもしれません。
――すぐに人気女優になりましたし、たしかに適正はあったでしょうね。でも、2年後に大人気のまま引退。なぜですか？
小那海：地元で身バレしちゃって。これ以上続けると普通の仕事に戻れないし、個人情報が漏れる不安もあって引退を決意しました。
そのあと、事務所と「辞める」「辞めない」でちょっと揉めて、業界に居続けるのもしんどくなって。だから新しい仕事を決めて「仕事決めたから、辞める！」って、辞めました。
――SNSに発表した引退宣言文には「影で名前を隠している一部の人たちからの悪口が辛かった」とありますが、誹謗中傷も引退理由のひとつですか？
小那海：はい。「整形」「ブサイク」「デブ」みたいな、悪口をよく言われました。当時の私はまだ19歳、20歳。けっこう精神的に重くのしかかってきて。
――いや、年齢関係なく、誹謗中傷には心をやられちゃいますよ。
◆出演作の販売停止は大変な作業
――当時の出演作は販売停止済み。これは完全に業界と関係を絶つためですか？
小那海：いえ、これは引退後に付き合った方に「消してほしい」と頼まれたからです。そもそも私、当時は「出演作を販売停止できる」こと自体を知らなかったので。
――そうだったんですか。当時は「AV人権倫理機構（2024年に活動終了）」への販売停止申請で、出演作のリスト化が必要でした。大変じゃなかったですか？
小那海：200本以上出演作があったので、大変でした（笑）。でも申請したら、早めに販売停止してくれるメーカーが多くて良かったです。
メーカーによっては出演者名の削除だけで、作品自体は販売継続していたものもあるんですけど。このあたりはメーカーの事情もあるので、仕方がないかな、とは思いますね。
◆元セクシー女優でも一般企業で働ける
――引退後はどんなお仕事を？
小那海：まずは引退の時に決めた、某テーマパークでカメラマンのアルバイトを始めました。この仕事もやりたいことのひとつだったので、楽しんで働けましたね。
でも、そろそろ社員として働こうと考えて、某大手通信会社の契約社員に転職しました。研修のセッティングや、顧客満足度などのデータ調査まで、いろいろできてすごく楽しかったです。
