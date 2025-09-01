»Ë¾åºÇ¤â½ë¤¤²Æ¡Èº£·îÃæ½Ü¤Þ¤ÇÂ³¤¤½¤¦¡É ³Ø¹»À¸³è¤Ë¤â±Æ¶Á¡ÖÅÝ¤ì¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤½ë¤¤¡×³°Í·¤Ó¤ÏÃæ»ß¤Ë
¤¤ç¤¦¤«¤é9·î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¡¢35ÅÔÉÜ¸©¤ÇÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¿·³Ø´ü¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³Ø¹»À¸³è¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦»Ï¶È¼°¤ò·Þ¤¨¤¿ÅìµþÅÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¡£
¾®³Ø1Ç¯À¸
¡ÖÈ¬¾æÅç¤Î³¤¤Ç±Ë¤®¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö²ÈÂ²¤Ç¥×¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
²ÆµÙ¤ß¤ò½ª¤¨¤¿»ùÆ¸¤¬¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÅÐ¹»¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·³Ø´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¡Ö½ë¤µ¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï½ë¤¤¤«¤é¿åÊ¬Êäµë¤·¤Ê¤¤¤È¤À¤á¤À¡×
¡Ö¡Ê¤¤ç¤¦¤Ï¡ËÅÝ¤ì¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤½ë¤¤¡×
¡Ö¡ÊQ.¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î²¿¤«¶µ¤¨¤Æ¡©¡Ë¥Í¥Ã¥¯¥ê¥ó¥°¡£Îä¤¿¤¤¡×
¤¤ç¤¦¤ÏÅìµþÅÔ¿´¤ÇºÇ¹âµ¤²¹36.4¡î¤ò´ÑÂ¬¡£Ç¯´Ö¤ÎÌÔ½ëÆü¤Î¿ô¤¬26ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Àè¤Û¤É¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢½ë¤µÂÐºö¤Ç±¿Æ°¾ì¤Ë¿å¤Þ¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä
³ë¾þ¶èÎ©ËÌÌî¾®³Ø¹»¡¡·Ê»³Í¿»òÌé ¹»Ä¹
¡Ö¤¤ç¤¦¤ÏÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬Åìµþ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ôÃÍ¸«¤¿¤é31¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤é±¿Æ°¤ÏÃæ»ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éµÙ¤ß»þ´Ö¤Ë³°Í·¤Ó¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
Ç®Ãæ¾É¤Î¤Ê¤ê¤ä¤¹¤µ¤ò¼¨¤¹¡Ö½ë¤µ»Ø¿ô¡×¤¬¡Ö31¡×¤òÄ¶¤¨¤¿¤é¡¢»ùÆ¸¤Î³°Í·¤Ó¤òÃæ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¹»Æâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹
¡ÖÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¡¢¤¤ç¤¦¤ÎµÙ¤ß»þ´Ö¤Î³°Í·¤Ó¤ÏÃæ»ß¤È¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¤ç¤¦¤ª³°¤ÇÍ·¤Ù¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡¢¹»Ä¹ÀèÀ¸¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×
´î¤Ö»ùÆ¸¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡Ä
¡Ö¡ÊQ.³°¤ÇÍ·¤Ó¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡©¡Ë¤¢¤ë¡£¡Ê¤¤¤Ä¤â¤Ï³°¤Ç¡Ëµ´¤´¤Ã¤³¤È¤«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¡Ê³°¤ÇÍ·¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¡Ë¤à¤«¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊQ.ËÜÅö¤Ï³°¤ÇÍ·¤Ó¤¿¤¤¡©¡Ë¤Ï¤¤¡×
³ë¾þ¶èÎ©ËÌÌî¾®³Ø¹»¡¡·Ê»³Í¿»òÌé ¹»Ä¹
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¿¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÈ½ÃÇ¡¦´ð½à¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¤Î¤¾¤Þ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
³Ø¹»¸½¾ì¤âÇº¤Þ¤»¤ëµÏ¿Åª¤ÊÌÔ½ë¡£JNN¤¬Ê¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤ÏÅý·×»Ë¾åºÇ¤â½ë¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯6·î¤«¤é8·î¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Ï¡¢Ê¿Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¥×¥é¥¹2.3¡î¤«¤é2.4¡î¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅý·×»Ë¾å1°Ì¤À¤Ã¤¿µîÇ¯¡¦¤ª¤È¤È¤·¤Î¥×¥é¥¹1.76¡î¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤Ï¡Ä
ÅìµþÂç³Ø¡¡¾®ºäÍ¥ ½Ú¶µ¼ø
¡Ö»ä¤â3Ç¯Â³¤¯¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°Û¾ïµ¤¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡£¿Í´Ö¤Î±Æ¶Á¤Çµ¯¤³¤ëÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î¾å¤Ë¡¢Ç¯¡¹µ¯¤³¤ë¼«Á³ÊÑÆ°¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡ÊµÏ¿ÅªÌÔ½ë¡Ë¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¤¤ç¤¦¤âºë¶Ì¸©¤ÎÈ·»³¤äÌ¾¸Å²°¡¢ÉÙ»³¤Ê¤É¤Ç38¡î°Ê¾å¤ò´ÑÂ¬¡£¤³¤Î½ë¤µ¡¢º£·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤ÏÂ³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
