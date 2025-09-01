大阪シティバス、三井住友カード、ジェーシービー、QUADRAC、小田原機器は、クレジットカードなどのタッチ決済による乗車サービスを、11月1日に大阪シティバスへ導入すると発表した。関西国際空港行リムジンバスを除く、路線バス全線が対象になる。

利用可能な決済ブランドは、Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、Discover、銀聯（ユニオンペイ）。

タッチ決済には三井住友カードの公共交通機関向けソリューション「stera transit」を活用しているとのこと。タッチ決済はクレジットカード以外にも、タッチ決済対応のデビットカード・プリペイドカードや、これらのカードが設定されたスマートフォンなどで利用できる。

「stera transit」は、「stera」の決済プラットフォームと国際ブランドの非接触決済「タッチ決済」を活用した公共交通機関向けソリューション。

タッチ決済乗車は、各事業者をまたがる相互直通利用にも対応しており、交通系ICカード同様に利用できるとのこと。関西エリアにおける「stera transit」の導入状況は以下の通り。

導入年 導入事業者 2020年 11月：京都丹後鉄道 2021年 4月：南海電鉄11月：南海りんかんバス 2022年 4月：泉北高速鉄道10月：神姫バス 2023年 4月：奈良交通 2024年 4月：大阪モノレール・みなと観光バス・神戸市地下鉄・神戸新交通・神戸電鉄10月：Osaka Metro・近畿日本鉄道・阪急電鉄・阪神電気鉄道・神戸高速鉄道 2025年 2月：熊野御坊南海バス3月：北大阪急行電鉄・阪急バス・能勢電鉄4月：山陽電気鉄道・Osaka Metro（万博周遊バス）

タッチ決済履歴の確認は、QUADRACの「Q-move」サイトにアクセスし、マイページの会員登録手続きをおこなうと確認できる。

大阪シティバスにおけるタッチ決済のサービス提供において、各社は以下の役割をもつという。

会社名 役割 大阪シティバス株式会社 バス運行、タッチ決済対応設備の整備、タッチ決済を活用した企画の実施 三井住友カード株式会社 プロジェクト統括、キャッシュレス決済導入支援、stera プラットフォーム提供（stera transit）、Visa、Mastercard、銀聯のタッチ決済に関する導入支援・認知プロモーション 株式会社ジェーシービー キャッシュレス決済導入支援、JCB および American Express、Diners Club、Discover のタッチ決済に関するソリューション提供・認知プロモーション QUADRAC 株式会社 交通事業者向け決済および認証に関する SaaS 型プラットフォーム“Q-move”の提供 株式会社小田原機器 キャッシュレス決済用端末およびシステムの開発・提供