片岡愛之助、「ルパン三世」声優の栗田貫一と“Wルパン”ショット
歌舞伎俳優の片岡愛之助（53歳）が8月30日、公式ブログを更新。「ルパン三世」の声優として知られる栗田貫一（67歳）、タレントのはるな愛（53歳）と食事を共にしたことを報告し、2ショットや3ショットを公開した。
この日、愛之助は「ダブルルパン」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「先日、栗田貫一さんとご飯して、色んなお話伺えてとても楽しく勉強になりました」と報告するとともに、黒シャツ姿の栗田と笑顔でピースや親指を立てたツーショットを公開した。
さらに「そしてはるな愛ちゃんも」と続け、栗田、はるな愛との3ショットも披露し、和やかな雰囲気の中で食事を楽しんだ様子を伝えた。
最後には「本日も南座『流白浪燦星』（ルパン三世）のお稽古頑張りまぁす！！！！！！！！！！！！」と意気込みをつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「進化したルパン歌舞伎楽しみにしています!!」「いよいよ来月ですね」などの声が寄せられている。
