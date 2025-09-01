落語家の笑福亭鶴瓶（73）が8月31日放送のニッポン放送「笑福亭鶴瓶 日曜日のそれ」（日曜後4・00）で、夫婦円満の秘訣について語った。

この日ゲスト出演した落語家・春風亭一之輔（47）とともに、愛妻家の一面も持つ鶴瓶。「これだけは守るという家庭のルール」について聞かれると、鶴瓶は「いや、嫁が喜ぶことやったら何でもする、いうことやろな」と明言。「この人が喜ぶんやったら。俺ホンマちゃんとするで」と語った。

そのため一之輔が「じゃあ最近やったことは？」と聞いたが、「最近やと、どこかに旅行に行った時でも一緒やし、何かしてくれ言うたらするしやな…」と、一向に具体的なエピソードが出ない鶴瓶。それでも「形より普段が大事」と力説する鶴瓶に、一之輔は「スキンシップみたいなことは？肌と肌が触れあう…」とややきわどい質問を投げかけた。

これに鶴瓶は「それはもう怒られるねん」とポツリ。「（妻に）“もうええ”って言われるのよね…54ぐらいの時から“もうええ”って」と明かすと、一之輔は「具体的！」と大ウケ。「54は…やっぱりありますか」と思いやる一之輔に、鶴瓶は「“もうええ”って言われたら次行きにくいやん」と打ち明けながら、「何の話やねん！」とツッコんでいた。