最後まで観たい夏ドラマ5選｜大ヒット作の“10年後”も最高だけど、前評判以上の面白さは“マリッジ・サスペンス”
ひと足先に最終回を迎えたNHKの『ひとりでしにたい』『舟を編む 〜私、辞書つくります〜』をはじめ、2025年の夏クールドラマは豊作です。
年間100本以上の日本ドラマをチェックするアラフォー筆者の視点で、地上波のプライム帯（19〜23時放送）放送中の夏ドラマから、最後まで観たい“おすすめ5選”をご紹介します。
※一部最新話までのネタバレを含みます。
まず、この夏は学園ドラマがとにかく熱い！
◆僕達はまだその星の校則を知らない
『僕達はまだその星の校則を知らない』（通称・ぼくほし）（月曜よる10時〜／フジテレビ系・カンテレ制作）は、学園ドラマの枠を超えた社会派ドラマに仕上がっています。前述の『ひとりでしにたい』の脚本も務めた大森美香氏のオリジナル作品です。
幼少期から独特な感性ゆえに学校が苦手で、小学生時代いじめを受け学校を訴えた過去を持つスクールロイヤーの健治（磯村勇斗）。彼が共学化したばかりの私立高校で、教師の珠々（堀田真由）とともに不器用ながら生徒たちの問題と必死に向き合っていく物語です。
学校を舞台にしていますが、取り扱われる問題は社会全体に通じていて、見応え十分。毎話、本質を突くセリフが散りばめられておりドキッとさせられます。問題が100％完璧に解決することはなく、各々が課題と共に生きていく姿を丁寧に描いている点も好感が持てます。
さらに、難しいテーマを扱っていながらも決して説教くさくありません。宮沢賢治×天文部という線を一本通し、柔らかで温かな世界観で表現している点も秀逸で、じわじわ心に沁みる作品です。
◆ちはやふる−めぐり−
一方で、和歌とスポ根が融合した『ちはやふる−めぐり−』（水曜よる10時〜／日本テレビ系）はとにかく胸アツ！競技かるたに青春をかける高校生たちの姿を、漫画・映画『ちはやふる』の10年後を描いています。
実際に映画版で高校生を演じていた上白石萌音をメインキャストに、広瀬すず、新田真剣佑、野村周平、矢本悠馬、森永悠希らも当時の役で出演。“ちはやふる”の世界を存分に楽しめます。もちろん中心は、現役の高校生たち。多くの若手俳優が瑞々しい演技で、それぞれの役の個性を表現し、純度の高い青春劇を繰り広げています。
なかでも見どころなのは、主人公・めぐる（當真あみ）と幼なじみ・凪（原菜乃華）の対比です。受験の失敗からコスパ・タイパ重視となり、コンプレックスから青春は贅沢だと考えるめぐるの葛藤を當真が繊細に表現しています。
一方で圧倒的な陽の空気を身にまとい、キラキラとヒロイン力を発揮する原。現在、心がすれ違っているふたりが競技かるたを通じてどう変化していくのか、しっかり見守りたいと思います。
学校を舞台にしていますが、全く違う意味で見守りたい恋愛ドラマも。
◆愛の、がっこう。
高校教師とホストの恋を描いた『愛の、がっこう。』（木曜よる10時〜／フジテレビ系）です。堅い家庭で育った真面目すぎる女子高の教師・小川愛実（木村文乃）が、文字の読み書きが苦手なホスト・カヲル（ラウール／Snow Man）と出会い、恋に落ちます。
婚約者をストーカーした過去を持つほど人と関わることに不器用な愛実の頑なさを木村が見事に表現。学習障害「ディスレクシア」を抱えた上に母親に育児放棄された過去を持つホストの葛藤を丁寧に見せるラウールの演技にも惹きつけられます。
ふたりの周りには、もはや愛実のストーカーと化した婚約者・川原（中島歩）や昭和の遺物のような愛実の両親、金をたかるカヲルの母親（りょう）など、クセの強い人物ばかり。そんな中だからこそ、違う世界に生きてきたふたりが互いを知り、惹かれ合い、想い合って育んだ“恋心”が物語の中で、より輝いて見えるのです。
