◇MLB ドジャース5×-4ダイヤモンドバックス(日本時間1日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの山本由伸投手が本拠地でのダイヤモンドバックス戦でメジャー自己最多に並ぶ10奪三振で7回1失点の好投。バッテリーを組んだダルトン・ラッシング選手について語りました。

この日、3回まで三者凡退で抑えた山本投手。4回を3安打で失点するも最少失点で切り抜け、7回98球を投げ、4安打、10奪三振、無四球、1失点。8回にリリーフが3失点して白星は逃すも、9回にはベンチスタートとなった正捕手のウィル・スミス選手が代打からサヨナラホームランを放ち、劇的勝利を飾りました。

この日は今季5月にメジャーデビューを飾ったラッシング選手とのバッテリー。直近3試合連続でのバッテリーとなった24歳の相棒について、「(スミスと比べて)本当にどちらがいいとかそう意味では全くないですけど、とにかくこう全力でサポートしてくれますし、フォームの面もアドバイスをくれたり、 そういったところも、すごく見えてるな、と言いますか、そういうのをすごく感じますし、すごく頭もいいですし、熱い男ですので、すごく好きです」と話します。

年下からのアドバイスを受けたことについては、「キャッチャーはやっぱり配球ももちろんそうですけど、ピッチャーをリードするっていうのが役目だと思うので、すごい助かりますし、頼りにしてます」と信頼を口にしました。

ロバーツ監督もこのバッテリーに言及。「ダルトン(ラッシング捕手)もいい仕事をしたと思いましたよ、山本とね。 キャッチングでも、サインでも素晴らしい仕事をしていました」と話しました。