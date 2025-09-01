沙織は小学1年生の息子を持つ主婦。子どものおけいこごとが同じで付き合いがあるママ友に違和感を感じてモヤモヤしていました。勝手に車に乗ってきて送迎させられたり、おやつの時間を狙っているとしか思えないアポなし訪問など、感覚が違いすぎて戸惑っていました。■車に乗り込む 図々しいママ友沙織が息子と出かけようとすると、勝手に車に乗り込んでくるママ友。送迎してもらってラッキーと言うママ友にモヤモヤが募る沙織…。

■ママ友が提案する旅行にあ然…いつものようにママ友と子どもたちが遊びに来たある日。沙織の実家、長野へ旅行しないかというママ友。沙織の実家の車や部屋を借りられないかと言い出して…!?こちらは投稿者のエピソードを元に、ウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■読者の反応は…？まずは、車に勝手に乗ってきて送迎させる図々しいママ友に対しての意見です。

・いますよねー、こういう図々しい人。断わるとケチ呼ばわりしたりする。



・こういう図々しい人はちゃんとＮＯとハッキリ言えない人を選んで近付いて来る。



・もうこの時点で縁切る。

次に、ママ友宅に手ぶらで毎回遊びに来ることに対しての意見です。

・え？なんで家に上げるの？約束してないのに来るの？



・おやつの時間に人の家伺うならお菓子もってけー。



・いつも車乗せてもらうなら、おやつぐらい持って来いや！

最後に、ママ友に頼まれてモヤモヤする沙織に対する苦言です。

・「いやー無理無理無理無理」で押し通せばいいのに。断れないからカモられるんだよね。



・断る勇気も必要



・こういうのは、断れない人も悪い。



・自分から食べる？って聞いてんじゃん。食べ終わるまで待ってて！くらい言えないなら､イライラするなよ。



・結局言いなりになってる。

子ども同士が仲の良いママ友とはいえ、車で送迎させたり、アポなしで訪問してきたり…。図々しい言動に読者からは批判の意見が集まりました。そんなママ友を断れない沙織にも苦言を呈する読者も多くいました。沙織の実家に泊まりながらママ友たちと旅行をすることになって…!?図々しいママ友に、沙織は今後断ることができるのでしょうか…？(ウーマンエキサイト編集部)