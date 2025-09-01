福岡市で9月1日、県産米「夢つくし」と「恵（めぐみ）つくし」の出荷に向けた検査が行われました。JA福岡市としては、ことし初めての新米の検査です。このうち、暑さに強い新品種「恵つくし」は、98パーセントが1等米に格付けされました。

福岡市早良区にあるJA福岡市の農業倉庫で午前9時ごろ、出荷を前に、見た目や品質の検査が行われました。



対象となったのは、8月後半に福岡市内で収穫された「恵つくし」と「夢つくし」合わせておよそ20トンです。中でも「恵つくし」は暑さに強い品種として福岡県が開発し、ことしから本格的に栽培されています。





倉庫に持ち込まれた米は、粒の大きさやカメムシによる被害で粒が変色していないか、水分量が適正かどうかなどを詳しく調べられました。

JA福岡市によりますと、今回の検査では「恵つくし」のおよそ98パーセントが、3段階で最も高い「1等米」に格付けされたということです。



■JA福岡市 早良グリーンセンター・大西遊喜さん

「例年であれば1等米が出にくい中で、幸先がいいなのかなと思います。価格が上がって買いづらいところはあると思いますが、買い支えるという意味で、ぜひ支えてほしいです。」



検査を受けた新米は、早ければ来週から福岡市内のJAの直売所で販売される予定です。