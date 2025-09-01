4歳児が放った“過去イチ難しい質問”にママ絶句！「科学者の未来が見えてくる」「難問です」【ママリ】

わが子からの激ムズ質問に…

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ひみつのうつ子ちゃん☺︎(@utuko_chan)さんの投稿です。

子どもはときに、予想もしない角度から大人を困惑させる質問を放つことがあります。Xでひそかに話題になっていたのは、ひみつのうつ子ちゃんさんのある投稿です。それがこちら。

その場でクルクルと回り続けた4歳息子がピタッと止まって「ねぇママ？どうしてにんげんがまわると、ちきゅうもまわるの？」過去イチ難しい問いだ

幼児の哲学スイッチがONになった瞬間ですね。子どもの目線では、自分と地球がまるでシンクロしているかのように感じているのかもしれませんね。この独特な発想に、親の頭が追いつかない瞬間です。「地球」や「宇宙」などのスケールが大きいテーマには、親の方も語彙力や知識が必要になってきますが、なかなか簡単に答えられるものではなさそう。それでも子どもと一緒にいろいろな目線から哲学を語る、というのも楽しい時間なのではないでしょうか。



この投稿には「ニュートンの林檎以来の『4歳息子のちきゅう』だぁ！科学者の未来が見えてますね」「な、難問ですね...」といったリプライがついていました。いろいろと地球について考えさせられる投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）