元AKB48岡部麟、手作り2色パスタ披露「本格的」「美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/09/01】元AKB48の岡部麟が8月31日、自身のInstagramを更新。手作りパスタ料理を披露し、反響が寄せられている。
【写真】岡部麟、手作り本格パスタ
岡部は「パスタを作ったんですね〜！」として、手料理について報告。「パルミジャーノ使った〜」と本格的な食材を使用したことを明かし、生ハムとチーズがたっぷりのった2色のパスタ料理を載せている。
この投稿に、ファンからは「本格的」「美味しそう」「料理上手」「おしゃれな盛り付け」「食べたい」「手作りすごい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
