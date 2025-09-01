岡副麻希、水着姿の親子ショット公開「ふたりしていい色に日焼けしてる」
【モデルプレス＝2025/09/01】フリーアナウンサーの岡副麻希が8月31日、自身のInstagramを更新。娘との水着ショットを公開し、反響が寄せられている。
岡副は「8月最終日 娘とふたりでプール」として、夏の過ごし方について報告。「この夏10回以上プールに行きました笑」「ふたりしていい色に日焼けしてる」と充実した夏休みを振り返り、背中を大胆に開けた黒い水着姿で娘と並んだ親子ショットを載せている。
この投稿に、ファンからは「微笑ましい親子」「ビーナスと天使」「2人とも可愛い」「素敵なママ」「日焼けが健康的」「お疲れさまでした」といった声が上がっている。
岡副は、2022年4月に夫でレーシングドライバーの蒲生尚弥選手との結婚を発表。2024年5月5日に、第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
