¡ØONE PIECE¡Ù¡í¥®¥¢¡í2¥ë¥Õ¥£¡¢P.O.P¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½é¤ÎÎ©ÂÎ²½! - À¤³¦Îß·×½Ð²Ù¿ô500Ëü¸Ä¤òµÇ°
¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¤è¤ê¡ÖPortrait.Of.Pirates ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ ¡ÈLIMITED EDITION¡É ¥â¥ó¥¡¼¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£ ¡È¥®¥¢£²¡É¡×(22,000±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ2025Ç¯9·î5Æü13»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡¢2026Ç¯2·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯2·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖPortrait.Of.Pirates ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ ¡ÈLIMITED EDITION¡É ¥â¥ó¥¡¼¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£ ¡È¥®¥¢£²¡É¡×(22,000±ß)
È¯Çä³«»Ï¤«¤é21¼þÇ¯¡¢Îß·×360¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄ¶¤¨¤ëP.O.P¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è¹¹¤Ê¤ë¹â¤ß¤È¤Ê¤ë¡ØÀ¤³¦Îß·×½Ð²Ù¿ô500Ëü¸Ä¡Ù¤È¤¤¤¦ÂçÂæ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤½¤ÎµÇ°¤È¤·¤Æ¡¢P.O.P½é¤ÎÎ©ÂÎ²½¤È¤Ê¤ëà¥®¥¢2á¤òËþ¤ò»ý¤·¤ÆÅêÆþ¤¹¤ë¡£
¡ÖPortrait.Of.Pirates ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ ¡ÈLIMITED EDITION¡É ¥â¥ó¥¡¼¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£ ¡È¥®¥¢£²¡É¡×¤Ï¡¢ºÇ¹âÃÏÅÀà¥®¥¢5á¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ë¥Õ¥£¼«¿È¤¬Ãç´Ö¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÃ¯¤è¤ê¤â¶¯¤¯¤Ê¤í¤¦¤È·è°Õ¤·¤¿ºÇ½é¤Î¿Ê²½·Ïà¥®¥¢2á¤Î½éÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤ò¡¢¥ë¥Õ¥£Æ±ÍÍ¤Ë¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿P.O.P¤¬ºÇ¹â¤ÎÂ¤·Á¤ÈºÌ¿§¤ò°Ê¤Ã¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤ÇÎ©ÂÎºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿º£²ó¤Ï¥®¥¢2¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À22,000±ß¤È¤¤¤¦Çã¤¤¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢P.O.P¥Õ¥¡¥ó¤ÏÌÞÏÀ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎŽ¢ONE PIECE¡×¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤°ïÉÊ¤À¤È¤¤¤¦¡£¸¶·¿¤ÏMAS(¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¡¢ºÌ¿§¤Ït2y¡Ê¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¡£
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
