¹â¹»ºÇ¸å¤Î¡Ö½Õ¹â¡×¤Ø¡Ä¹ñºÝÂç²ñ¤ÇÌÜ³Ð¤á¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡¡¼¯»ùÅç¤Î¡Ö¹âÂ®¥»¥Ã¥¿¡¼¡×¤¬Æ³¤¤¤¿½é¤Î»ä³Ø¶å½£½÷²¦¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁ´¶å½£»äÎ©¹â¹»Áª¼ê¸¢¡Û
¡¡Âè25²óÁ´¶å½£»äÎ©¹â¹»ÃË½÷¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï8·î28Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÌ±ÂÎ°é´Û¤Ç½÷»Ò¤Î·è¾¡¤¬¤¢¤ê¡¢¼¯»ùÅç¼Â¤¬½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£42¥Á¡¼¥à¤¬7¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÆ±26¡¢27Î¾Æü¤ËÍ½Áª¥ê¡¼¥°¤òÀï¤¤¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¡£·è¾¡¤Ï¼¯»ùÅç¼Â¤¬ÁÏÀ®´Û(Ä¹ºê)¤Ë¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2¡½0¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤·¤¿¡£
¡¡30¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¤¿ÃË»Ò¤ÏÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¤¬·è¾¡¤ÇÆ±¸©Àª¤ÎÅìÊ¡²¬¤òÆ±2¡½0¤ÇÇË¤ê¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡3Æü´Ö¤Ç·×9»î¹ç¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿¼¯»ùÅç¼Â¤Î3Ç¯À¸¥»¥Ã¥¿¡¼¡¢¸ÅÀîÀéÍµ(¤Á¤Ò¤í)¤«¤éËÜ²»¤¬¤â¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÀµÄ¾¡ÄÈè¤ì¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¤Ç¤â¡¢¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÖÇ®¤¤²Æ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ç¯ÂåÊÌ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë½é¤á¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¸ÅÀî¤Ï7·î¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤È¥»¥ë¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2025½÷»ÒU19(19ºÐ°Ê²¼)À¤³¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Ë½Ð¾ì¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Î·ëÂ«ÈþÆî(SV¥ê¡¼¥°¤ÎÅì¥ì¥¢¥í¡¼¥º¼¢²ì)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤ÎÇÏ¾ìÍ®´õ(Âçºå¡¦¶âÍö²ñ¹â3Ç¯)¡¢¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤ÎÃé´ê»ûè½ºù(ÂçÊ¬¡¦Åì¶å½£Î¶Ã«¹â2Ç¯)¤é¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÆü¤Î´Ý¡×¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎºÇ½ª½ç°Ì¤Ï7°Ì¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÅÀî¤Ï¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤¬Áý¤¨¤¿Âç²ñ¸åÈ¾¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¥È¥¹²ó¤·¤ä¥µ¡¼¥Ö¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£»ý¤ÁÌ£¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ä¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¤â¡Ö3ÅÀ¤«4ÅÀ¡Ä¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê¡¢Ç¯Îð¤Î¶á¤¤¾ÍèÍË¾¤ÊÁª¼ê¤È³¤³°¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ï²¿¤â¤Î¤Ë¤âÂå¤¨¤¬¤¿¤¤ºâ»º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ä½ë¤¬¸·¤·¤¤Ê¡²¬¤Ç¤ÎÂç²ñ¤Ç¤ÏÂÎÎÏÅª¤Ë¤¤Ä¤¤Ãæ¡¢ÌöÆ°¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤ÏÊªÀÅ¤«¤Ç¹µ¤¨¤á¤ÊÀ³Ê¡£¸ÅÀî¼«¿È¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬²ÝÂê¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£º£Ç¯¤Î¼¯»ùÅç¼Â¤Ï¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Î±±°æ·îºÚ¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Î»°±º¤ê¤ª¤Ê¤äÅçÂ¼²ê°á¤éÂ¿¤¯¤Î1Ç¯À¸¤¬½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢²¼µéÀ¸¤ÎÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤â»ÊÎáÅã¤ÎÌò³ä¤À¡£¸©³°¤Î¼ÂÎÏ¹»¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¸ÅÀî¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¤ò¿ë¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤Î¸ÅÀî¤«¤é¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡Ä¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢À¼¤¬¤±¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢Á°¤Ë½Ð¤Æ²¿¤È¤«°ú¤ÃÄ¥¤í¤¦¤È¤¹¤ë°Õ»×¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¹â¤µ(¿ÈÄ¹172¥»¥ó¥Á)¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥È¥¹¤â¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç¥Æ¥ó¥Ý¤â¤¤¤¤¡£Ç½ÎÏ¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£Ã«¸ýÍ´²ð¥³¡¼¥Á¤â´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤ÆÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ(¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤)¤ÈÁ´ÆüËÜ¹â¹»Áª¼ê¸¢(½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼)¤Î¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ã¤¿2Ç¯»þ¤«¤é°ìÅ¾¡¢ºÇ½ª³ØÇ¯¤Îº£Ç¯¤Ï¸©Æâ¤Î¼çÍ×Âç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¤É¤Þ¤ê¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¼¯»ùÅç½÷»Ò¤ÎÁ°¤Ë¤³¤È¤´¤È¤¯ÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼¯½÷»Ò¤µ¤ó(¼¯»ùÅç½÷»Ò)¤Ï¥ì¥·¡¼¥ÖÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤«¤é¤ÎÂ®¹¶¤ÎÀºÅÙ¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Ó¤ò»È¤ï¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¼¯½÷»Ò¤µ¤ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¾ëÀ¾¤µ¤ó(¼¯»ùÅç¾ëÀ¾)¤â¶¯¤¤¡£(½©¤Î½Õ¹âÍ½Áª¤Ë¸þ¤±¤Æ)¥Á¡¼¥àÎÏ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á3Ç¯À¸¤Î¼«³Ð¤Ë·ü¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸ýÄ´¤Ï¤ª¤Ã¤È¤ê¤Ç¤â¡¢¸ÅÀî¤Î»ëÀþ¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤À¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤ÇÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¥¨¡¼¥¹¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÎÃæÀ¾ÍèÌ´(3Ç¯)¤âËÜ³ÊÉüµ¢¤·¤¿¡£²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¡Ö¹âÂ®¥»¥Ã¥¿¡¼¡×¤¬Î¨¤¤¤ë¼¯»ùÅç¼Â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÇ®¤¯¤Ê¤ë¡£(À¾¸ý·û°ì)
¢£¼¯»ùÅç¼Â¤Î»î¹ç·ë²Ì
¡ÚÍ½Áª¥ê¡¼¥°¡Û
¡û¡¡¡¡2¡½0¡¡Âè°ìÌôÂçÉÕ(Ê¡²¬)
¡ü¡¡¡¡0¡½2¡¡À»ÏÂ½÷»Ò³Ø±¡(Ä¹ºê)
¡û¡¡¡¡2¡½0¡¡È¬ÂåÇòÉ´¹ç³Ø±à(·§ËÜ)
¡û¡¡¡¡2¡½0¡¡È¬½÷³Ø±¡(Ê¡²¬)
¡û¡¡¡¡2¡½0¡¡Ê¡²¬Âç¼ãÍÕ
¡Ú·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Û
1²óÀï¡¡2¡½0¡¡¼¯²°Ãæ±û(¼¯»ùÅç)
½à¡¹¡¡ 2¡½0¡¡µÜºêÆüÂç
½à·è¡¡ 2¡½0¡¡Ê¡²¬½÷³Ø±¡
·è¾¡¡¡ 2¡½0¡¡ÁÏÀ®´Û(Ä¹ºê)