マタニティも産後も超快適♡授乳対応ママ水着3点セットが新登場

出産前も出産後も、女性としておしゃれを楽しみたい──そんな想いを叶える新しいアイテムが誕生しました。1956年創業の老舗水着メーカー「AMUSA®」と、授乳服のパイオニア「MO HOUSE®」が共同開発した産前産後リゾートファッション・ママ水着3点セット。授乳に配慮したデザインと女性らしさを引き立てるシルエットを兼ね備え、マタニティ期から産後までのライフスタイルを美しく支えます。

安心して授乳できるデザイン

トップスはティアード・フリル仕様で、胸の両サイドにさりげない授乳スリットを配置。内側には二重構造を採用し、授乳中も肌の露出を気にせず安心です。

クロスタイプの授乳ブラは片手で簡単に引き下げられる設計。バストラインを美しく整えつつ、アンダーバストや肩紐の調整機能も備えています。

産後の体型変化にやさしくフィットしながら、快適な授乳時間をサポートしてくれるのが嬉しいポイントです。

産前産後に寄り添うフィット感

ボトムスはパワーネット・クロス構造で、お腹の大きさが変化するマタニティ期にも自然にフィット。調整紐付きで臨月でも使いやすく、動きやすさと安心感を両立しています。

フルカバータイプで前後に裏地が施されており、サポート力も抜群。さらに、UVカット性能UPF50＋の高品質ツーウェイ水着生地を採用し、日差しの強いリゾートシーンでも心強い一着です。

カラーは上品なブラックとネイビーの2色展開。

販売情報と購入方法

本商品は「トップス・授乳ブラ・ボトムス」の3点セットで、サイズはM・Lから選べます。

発売は2025年9月3日からで、AMUSA®公式オンラインショップや楽天市場、Amazon、Yahoo! Shopping、さらにMO HOUSE®公式ショップなど複数のECサイトで購入可能です。

長年の専門技術と、ママと赤ちゃんへの想いが詰まった特別な水着で、産前産後のリゾートシーンをより快適に彩ってみませんか？

ママの笑顔を輝かせる水着♡

「妊娠しているから」「授乳中だから」と海やプールを諦めてしまう必要はもうありません。

AMUSA®とMO HOUSE®がタッグを組んだこの産前産後ママ水着は、機能性とデザイン性を兼ね備え、ママ自身の笑顔を引き出してくれる特別な存在です。

新しい命を育む時間も、自分らしくおしゃれに過ごす時間も、どちらも大切にできる──そんな想いに寄り添う一着をぜひ体感してみてください♪