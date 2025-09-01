※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

同僚の芹との関係を疑われた草太は離婚寸前まで追い込まれますが、芹の夫・蓮斗の指摘により、不適切な関係にあったのは藤枝であることが発覚します。芹に貢ぎ借金を抱えた藤枝は弁護士も雇えず、蓮斗に謝罪しますが慰謝料の減額は認められません。藤枝と関係をもったことを後悔する芹。元々関係を持ったのは一度きりで、それ以降は飲み仲間として接していましたが、ある日、藤枝が結婚すると聞き、自分に好意を寄せていた相手が他の人のものになることが許せず、芹は思わず「おもしろくなーい」と口にしてしまうのでした。



■その一言で不適切な関係が始まった…

■タイプではないけど夫よりずっとマシ！■徐々にこの関係に対する警戒心も薄れていき…藤枝の結婚を知った芹が「おもしろくなーい」と口にしたことをきっかけに、2人の不適切な関係は本格的に始まってしまいました。藤枝はたびたび高級ブランドの品を贈り、デートの費用もすべて負担してくれます。まったくお金をかけてくれなくなった夫と比べれば、「自分は愛されている」と芹が感じてしまったのも無理はなかったのかもしれません。気分が良くなった芹は、本来なら撮るべきでない写真の撮影にも応じてしまいます。そして次第に、2人の関係には緊張感が薄れ、気の緩みが生まれていくのでした。(スズ)