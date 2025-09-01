7月22日に「KinKi Kids」から改名した「DOMOTO」の堂本光一（46）が9月1日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。34年来の仲だという先輩アイドルから、かつての驚きの発言を暴露される場面があった。

番組では堂本の都市伝説の中から本当の話を当てるゲームを実施。月曜レギュラーのお笑いタレント・横澤夏子が「懐中電灯で日焼けする」のカードを選ぶと、堂本は「これ正直自分覚えてなかったんですけど、これ提示されて、本当らしいんですよ」と「〇」の札を掲げてみせた。

すると「20th Century」井ノ原快彦がVTRで登場。堂本とは34年来の仲で3年先輩だが、同年代ということで同じ仕事になることも多かったと紹介された。

井ノ原は堂本光一伝説として「風呂上がりに体に触れると怒る」と証言。ジュニア時代に皆でソファーに座って先輩の映像を見ていると、風呂上がりの光一が側に来て、背中と井ノ原の足が触れると、光一が振り払ったことがあったとし、「どうした？って聞いたら、いや、俺今風呂入ったばかりなんだけどって。いやお前が来たじゃねえかって言い合いをしたことがありましたけどね」と苦笑した。

スタジオでVTRを見た堂本は「いや、全然覚えてない」と大笑いした。

井ノ原はさらに「懐中電灯の光で日焼け」については、ドラマ「銀狼怪奇ファイル」（1996年）で共演した際に「夜中の学校に忍び込むみたいなシーンで、みんな懐中電灯を持ってたんですけど。眠い、眠いって言いながら撮影してたんだけど、光一が目をつぶって懐中電灯を顔に当ててるから」との出来事あったと回顧。

「どうした？って言ったら、こうやってしてると、ハワイで日焼けしてるような気持ちになるって言ってました」と目を細めた。「俺もやってみようかなって言って。本当だって言って」とも語ると、「まあ極限状態だったんでしょうね」と笑ってみせた。

堂本は再び大笑いし「いやあもう、イノッチとの思い出ありすぎて怖い」と吐露。「俺らの若い時の、いやなんとなく覚えてます。その撮影の時、真冬で寒くて。それもあって」としたものの「でも本当に寝られてなかったので、当時の時間凄かったですから、撮影の。懐中電灯こうやって当てて、いやあハワイにいる気分だ〜って。なんか思い出しましたよ」と懐かしんだ。