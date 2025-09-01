【シャトレーゼ】山梨県産シャインマスカットの限定スイーツが登場中全種紹介するよ！

菓子専門店「シャトレーゼ」は、2025年8月27日から、全国のシャトレーゼ店舗（YATSUDOKI含む）にて期間限定で「シャインマスカットスイーツ」を販売開始しました。

ジューシーなシャインマスカットの天国...

山梨県の農家が愛情を込めて育てた旬のシャインマスカットを使い、見た目にも味わいにもこだわった新作がそろっています。

新作のラインアップをすべて紹介します。

・山梨県産シャインマスカットのレアチーズタルト（ピース 475円、ホール 3240円）

北海道産クリームチーズを使ったレアチーズ層とカスタード入りのホイップをタルト生地に詰め、その上に店内でカットしたシャインマスカットをたっぷり並べた贅沢な一品です。

・旬のフルーツバトン 山梨県産シャインマスカット（長さ18cm 1620円）

苺クリームとホイップクリームをサンドしたケーキに、シャインマスカットをぎっしりと飾ったフルーツバトン。クリームの甘さとマスカットの爽やかさが織りなす贅沢なハーモニーが楽しめます。

・山梨県産シャインマスカットのフルーツパフェ（529円）

レモンピール入りのレモンジュレにアロエシロップ漬けを合わせ、シャインマスカットクリームとホイップクリームを重ねた爽やかなパフェです。

・シャインマスカットのフルーツボンブケーキ（518円）

シャインマスカットムース、ぶどうムース、りんごゼリー入りソースが層になったケーキに、シャインマスカットをトッピング。りんごソースがアクセントになり、ぶどうの香りと果実感が引き立ちます。

・スクエアショート 山梨県産シャインマスカット（432円）

ダイス苺、黄桃、洋梨シロップ漬けをサンドしたショートケーキに、シャインマスカットをトッピングしています。。口に入れるたびに違った果実の風味が広がりますよ。

・プレミアムフレジェ 山梨県産シャインマスカット（669円）

シャインマスカットと洋梨ジュレの絶妙なバランスを楽しむ贅沢なケーキです。ホイップクリームとジューシーな果実の断面が美しく、見た目にも華やかで特別感を演出します。

・ナガノパープルと山梨県産シャインマスカットのプレミアムショート（518円）

甘く芳醇な2種のぶどうを贅沢に使用。ふんわりスポンジとキレのあるホイップクリームに加え、間にはシャインマスカットのジュレを忍ばせ、爽やかな香りが広がります。9月3日から販売予定です。

・山梨県産シャインマスカットのふんわりロール（226円）

しっとりとしたスポンジで、マスカット風味ホイップとジューシーなシャインマスカットを包み込んだロールケーキ。爽やかな甘みで夏にぴったりです。

・シャインマスカット杏仁豆腐（194円）

八ヶ岳高原牛乳を使ったとろける杏仁豆腐に、マスカットソースとホイップを重ねた冷たいスイーツ。爽やかで食後のデザートにも最適です。

・山梨県産シャインマスカットのクリームあんみつ（378円）

旬のマスカット、自家炊き粒あん、塩豆、寒天、白玉風団子を組み合わせた和洋折衷なスイーツ。お好みで付属の黒蜜をかけて楽しめます。

・山梨県産シャインマスカットのホイップクリーム大福（183円）

柔らかい餅生地の中に、自家炊き粒餡入りホイップと大粒のシャインマスカットを丸ごと包み込んだ大福。食感やいろいろな風味を感じられ、食べ応えがあります。

・山梨県産シャインマスカット大福（216円）

羽二重もち米のコシのある生地で、マスカット風味白餡と果実を包んだ贅沢な和菓子。酸味と甘みのバランスが絶妙です。

・山梨県産シャインマスカットのぶどう餅（3個入 432円）

ジューシーなシャインマスカットを求肥で包んだ上品な逸品。夏の贈り物にも最適です。

・旬の雫 山梨県産シャインマスカット（3個入 432円）

マスカットをくず饅頭で包み、自社ワイン入りクラッシュゼリーと合わせた残暑を吹き飛ばすような爽やかな和菓子。冷やして食べるのがおすすめです。

・果実食感バー シャインマスカット（1本81円、6本入399円）

まるで果実そのもののようなシャリっと食感のアイスバー。とてもフルーティーで暑い日にぴったりです。11月頃まで販売中。

芳醇なシャインマスカットを贅沢に味わえるシャトレーゼのスイーツ。期間限定なので、この機会を見逃さないで。