１９７０年の大阪万博会場でロケが行われた台湾映画が先月末、日本で初上映された。

台湾出身の歌手で俳優のジュディ・オングさんが、２０歳の頃に主演した「万博追跡」。日本では当時公開されなかったが、今年の大阪・関西万博に合わせ、フィルムが修復された。（南部さやか）

太陽の塔やパビリオン、にぎわう当時の様子

映画は、７０年万博に出展した台湾のパビリオンでコンパニオンとして働く在日華僑の女性が、亡き父にかわって経済的に支えてくれた恩人を捜す物語。「第２１回大阪アジアン映画祭」（９月７日まで）のオープニング作品として、８月２９日に大阪市福島区のＡＢＣホールで初披露された。

上映時間は９７分。万博会場で、女性が雑踏を縫うように恩人を捜し回るシーンなどでは、大勢の人でにぎわう会場の様子や太陽の塔、動く歩道、各国パビリオンなどが次々と映し出される。

台湾の映画保存・振興機関「国家電影視聴文化センター」の褚明仁理事長によると、５５年前は台湾のみで上映された。当時、各国の大使館を通じて呼びかけられたが、外国での上映は実現しなかったという。

今回の上映は、大阪アジアン映画祭の運営に関わる映画評論家の暉峻（てるおか）創三さんが、５５年ぶりに大阪で行われる万博に合わせて企画し、同センターに持ちかけた。約２０年前にＶＨＳビデオで作品を見て以来、「何とか日本で上映したい」と考えていたという。同センターによると、ネガの保存状態は良く、デジタル修復は約１年で終わった。

ジュディさんは８月２９日の初上映前、大阪市内で報道各社のインタビューに応じ、「５５年ぶりに再び万博が開かれた大阪で上映されることは大変うれしい」と意義を語った。

５５年前、華やかな各国パビリオンが立ち並ぶ万博会場に入った時、「まさに未来社会に来た」と感じたという。開幕直後には、台湾パビリオンの一日館長も務めた。

当時、映画のロケは約２週間行われた。「とにかく走り回って演技しました」と振り返る。ジュディさんだと来場者にばれないよう、撮影時には監督の「スタート、アクション」のかけ声がなかったといい、「それでも気づかれて、撮影が一時中断することも度々あった」と話した。

２９日の舞台あいさつでは、前日に今回の大阪・関西万博の会場を訪れたことを明かし、「７０年は近未来への期待があった。今回は、将来のために私たちが何をするかを考える万博だ」と語った。

「万博追跡」は今月２日にも、大阪市北区のテアトル梅田で上映されるが、映画祭の実行委員会によると、チケットは売り切れたという。

「二つの中国」巡る当時の緊張

１９７０年代前半、日本と台湾の関係は大きく変化した。大阪万博翌年の７１年には国連総会で中国の加盟が決まり、台湾は脱退。日本と台湾の国交は、７２年の日中国交正常化に伴って断絶した。

７０年万博の台湾パビリオンで働いた元テレビカメラマンの荘霊さん（８６）は今年７月、台北の自宅で取材に応じ、「（当時は）日本とはまだ国交があり、そこで働くことを誇りに感じた」と振り返った。展示物などを撮影し、週に１度は航空便で台湾の放送局にニュースのフィルムを届けた。パビリオンを訪れたジュディさんをＶＩＰルームで撮影したこともあるという。

７０年万博の公式記録によると、７月のナショナルデーは、「二つの中国」を巡る緊張から抗議デモを警戒して厳重な警備態勢が敷かれた。ただ、荘さんには警備の記憶はなく、太陽の塔に圧倒されたことや、米国館と旧ソ連館に長蛇の列ができていたことが印象に残っているという。「日本人が数時間も辛抱強く静かに待つ姿は非常に印象深かった。約半年間大阪で暮らし、日本を学ぶいい機会になった」と話した。

今回の大阪・関西万博には、台湾の貿易振興機関が出資して設立した日本企業がパビリオン「ＴＥＣＨ ＷＯＲＬＤ（テックワールド）」を出展している。