当時アジア最大級といわれた虎頭要塞４１センチ榴弾砲の砲座跡。（ハルビン＝新華社配信）

【新華社ハルビン9月1日】中国黒竜江省虎林市虎頭鎮に中国侵略日本軍の虎頭要塞が残っている。侵華日軍虎頭要塞博物館共産党委員会の于暁霞（う・ぎょうか）副書記は「要塞は単なる地下軍事施設ではなく、日本軍の犯罪行為の証拠でもある」と強調。日本軍は要塞建設で強制的に動員した多くの中国人労働者を非人道的な条件下で働かせ、凍死や餓死、過労により多数の犠牲者を出したと述べ、完成後には機密保持のため、祝賀会と称して集めた労働者を機関銃で虐殺したと説明した。

「日本関東軍要塞」という書籍によると、日本軍は1934年から1945年の10年以上の歳月をかけて、東は吉林省琿春（こんしゅん）、中央は黒竜江省の中ソ国境、西は内モンゴル自治区のハイラル、アルシャンに至る5千キロの国境地帯に計17カ所の要塞を建設。虎頭要塞もその一つだった。

虎頭要塞を見学する人。（ハルビン＝新華社配信）

史料には、虎頭要塞は最大で1万以上の兵力と大量の物資を収容することができたと記録されており、当時は、包囲をものともしない「北満永久要塞」と呼ばれ、深く入り組んだ地下に宿舎や弾薬庫、発電所、司令室などが設けられていた。

80年前、虎頭要塞に駐留していた日本軍部隊は、日本の降伏後も抵抗を続けた。要塞が陥落したのは8月26日。無条件降伏から10日以上遅れてのことだった。そのため、同要塞は「第2次世界大戦終結の地」とも呼ばれている。

虎頭要塞の主陣地跡を整備した「第２次世界大戦終結の地記念園」。（ハルビン＝新華社配信）

それから80年、地元ではこれら第2次世界大戦の遺跡の発掘と修復を続け、「人々への警鐘と平和の証し」という新たな使命を担わせている。

虎頭要塞博物館はここ数年、学習・教育活動に積極的に取り組み、地域内外の20以上の学校と協力し、これまでに校外学習489団体、生徒・学生3万9千人以上を受け入れてきた。（記者/李建平、劉緂、徐凱鑫、陳暢）