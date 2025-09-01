大谷亮平、万博で高級ジュエリーコーデ 「愛を感じるもの」を明かして「ここに来る前に寄ってきた」
俳優の大谷亮平（44）が9月1日、大阪・関西万博（大阪・夢洲）のフランス館に登場した。
【全身カット】さすがのスタイル！大人の魅力あふれる大谷亮平
万博フランス館でエキシビション「ショーメ、自然美への賛歌」が始まり、オープニングイベントに豪華セレブがずらり来場。仏の高級ジュエリーブランド「ショーメ」を身にまとい、きらびやかな競演が実現した。
大谷は、「ビー ドゥ ショーメ」コレクションのブローチ（税込284万9000円）や、ハニカムブレスレット（同195万8000円）などを着用。
フランス館のテーマは「愛の讃歌」。互いの小指が見えない魔法の糸で結ばれているという「赤い糸の伝説」を通じて、自分への愛、他者への愛、自然への愛といった様々な「愛」に導かれる新しい未来のビジョンを提案する。
ショーメの出展テーマは「自然美への賛歌」。240年以上にわたり自然主義のジュエラーとして歩んできたショーメならではの没入空間を提供し、現代と歴史的ジュエリーの融合や、“麦の穂”“ミツバチ”そして“ミツバチの巣（ハニカム）”をグラフィカルに解釈した「ビー ドゥ ショーメ」コレクションを披露する。10月13日の万博閉幕まで開催される。
「赤い糸で結ばれ愛を感じるもの」を聞かれ、大谷は「赤い糸？なんだろう？」と考え「直感で浮かぶのは、ありきたりですけど、家族ですかね」としみじみ。実家が大阪で「ここに来る前に寄ってきた」と明かしていた。
