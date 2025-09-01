“わさびの辛味”×“和牛の旨み”の「和牛カラムーチョ 冴えるわさび」
湖池屋は9月1日から、「カラムーチョ」ブランドより、わさびの辛味で和牛の旨みを引き出した「和牛カラムーチョ 冴えるわさび」を全国のコンビニ先行で発売した。価格はオープン（参考小売価格158円前後／税別）。スーパーなどでは9月8日に発売する。
「カラムーチョ」は1984年の発売以来、元祖辛旨ポテトとしてカラムーチョ独自の“辛さとおいしさ”で愛されてきたブランド。近年、韓国料理をはじめとする“刺激系料理”が市場に定着し、カラムーチョブランドもブランド前年比110％と伸長している。
そうした中、今回登場するのは、「わさび」の辛味をテーマとして、スナック菓子におけるわさび好きが求める“濃い旨味”に着目。カラムーチョならではのわさびの辛味と和牛の豊かな旨みを掛け合わせた新商品を開発した。
「和牛カラムーチョ 冴えるわさび」は、キリッと冴えるわさびで和牛の旨味を際立たせ、味わい豊かな辛旨を体現。辛味と和牛の旨味のコンビネーションを追求し、カラムーチョならではのわさびの辛味を楽しみつつ、和牛のしっかりとした旨みを楽しめる。
パッケージデザインは、ボルドーを基調に牛のシンボルを配置し、和牛の肉感と旨味を表現。牛の着ぐるみを着用した「ヒーおばあちゃん」のアイコンを使用することで、カラムーチョらしいユニークさも取り入れている。
「カラムーチョ」は1984年の発売以来、元祖辛旨ポテトとしてカラムーチョ独自の“辛さとおいしさ”で愛されてきたブランド。近年、韓国料理をはじめとする“刺激系料理”が市場に定着し、カラムーチョブランドもブランド前年比110％と伸長している。
「和牛カラムーチョ 冴えるわさび」は、キリッと冴えるわさびで和牛の旨味を際立たせ、味わい豊かな辛旨を体現。辛味と和牛の旨味のコンビネーションを追求し、カラムーチョならではのわさびの辛味を楽しみつつ、和牛のしっかりとした旨みを楽しめる。
パッケージデザインは、ボルドーを基調に牛のシンボルを配置し、和牛の肉感と旨味を表現。牛の着ぐるみを着用した「ヒーおばあちゃん」のアイコンを使用することで、カラムーチョらしいユニークさも取り入れている。