【AMUSEMENT EXPO 2025】 会期： ビジネスデー 11月14日10時～17時 ユーザーデー 11月15日9時～17時 会場：東京ビッグサイト 東展示棟4・5ホール

コナミアミューズメントは、11月14日および15日に開催されるイベント「AMUSEMENT EXPO 2025」にコナミアーケードゲームスとして初出展することを発表した。

当日は最新のアーケードゲーム機も展示、各タイトルの今後の展開が発表されるほか、コナミアーケードゲームスのタイトルに関連する新作グッズなどを販売する「物販コーナー」が設置される。

さらに、11月15日には会場内の特設ステージにて、コナミアーケードゲームス、セガ フェイブ、タイトー、バンダイナムコグループによる音楽ライブ「AMUSEMENT MUSIC FES 2025」も開催。メーカーの枠を超えた豪華アーティストによるDJライブを楽しめる。

「AMUSEMENT EXPO 2025」のコナミアーケードゲームスに関する詳細情報は、今後順次公開予定としている。

□「AMUSEMENT EXPO 2025」コナミアーケードゲームス特設サイトのページ

「AMUSEMENT MUSIC FES 2025」コナミアーケードゲームスDJ LIVEの出演者情報

【会場マップ】

11月15日の「ユーザーデー」では会場内特設ステージにて「AMUSEMENT MUSIC FES 2025」が合同開催される。

コナミアーケードゲームスからは「BEMANI Sound Team」をはじめとするBEMANIシリーズに馴染みのあるアーティストが登場予定。

【出演者（一部）】

ビートまりお (COOL&CREATE)

GUCCI(SOUND HOLIC)

Nana Takahashi

NU-KO

Hommarju

Yuta Imai

BEMANI Sound Team 猫叉Master / dj TAKA

「AMUSEMENT MUSIC FES 2025」詳細

開催日時：11月15日11時30分～16時30分

開催場所：「AMUSEMENT EXPO 2025」会場内 特設ステージ

チケット情報

受付期間：9月1日12時～9月14日23時59分

抽選結果確認：9月17日13時 予定

※「AMUSEMENT MUSIC FES 2025」を観覧する場合は、小学生以下も含め、スタンディングか後方座席指定席のチケットが必要。

(C)2025 Konami Amusement