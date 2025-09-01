コナミアーケードゲームス、「AMUSEMENT EXPO 2025」にブース出展決定最新アーケードゲーム機の展示や物販コーナーの設置も
コナミアミューズメントは、11月14日および15日に開催されるイベント「AMUSEMENT EXPO 2025」にコナミアーケードゲームスとして初出展することを発表した。
当日は最新のアーケードゲーム機も展示、各タイトルの今後の展開が発表されるほか、コナミアーケードゲームスのタイトルに関連する新作グッズなどを販売する「物販コーナー」が設置される。
さらに、11月15日には会場内の特設ステージにて、コナミアーケードゲームス、セガ フェイブ、タイトー、バンダイナムコグループによる音楽ライブ「AMUSEMENT MUSIC FES 2025」も開催。メーカーの枠を超えた豪華アーティストによるDJライブを楽しめる。
「AMUSEMENT EXPO 2025」のコナミアーケードゲームスに関する詳細情報は、今後順次公開予定としている。
□「AMUSEMENT EXPO 2025」コナミアーケードゲームス特設サイトのページ【会場マップ】
「AMUSEMENT MUSIC FES 2025」コナミアーケードゲームスDJ LIVEの出演者情報
11月15日の「ユーザーデー」では会場内特設ステージにて「AMUSEMENT MUSIC FES 2025」が合同開催される。
コナミアーケードゲームスからは「BEMANI Sound Team」をはじめとするBEMANIシリーズに馴染みのあるアーティストが登場予定。【出演者（一部）】
ビートまりお (COOL&CREATE)
GUCCI(SOUND HOLIC)
Nana Takahashi
NU-KO
Hommarju
Yuta Imai
BEMANI Sound Team 猫叉Master / dj TAKA
「AMUSEMENT MUSIC FES 2025」詳細
開催日時：11月15日11時30分～16時30分
開催場所：「AMUSEMENT EXPO 2025」会場内 特設ステージ
チケット情報
受付期間：9月1日12時～9月14日23時59分
抽選結果確認：9月17日13時 予定
※「AMUSEMENT MUSIC FES 2025」を観覧する場合は、小学生以下も含め、スタンディングか後方座席指定席のチケットが必要。
(C)2025 Konami Amusement