8月22日、俳優の風間トオル（63）が新たながんのリスク検査「N-NOSE」の発表会に登壇し、3年前に咽頭がんに罹患、手術していたことを明かした。

「定期健診で見つかったが、初期だったので約1週間の入院で仕事に復帰できたそう。その経験も踏まえて『早期発見の重要性』を訴えた」（芸能記者）



風間トオル（63）

極貧生活から一躍スターに…風間トオル（63）の苦労人生

そんな風間は1962年、川崎市生まれ。5歳で両親が離婚。親代わりとなる祖父母らと極貧生活を送った。だが、高校で家賃3000円のアパートを借り独立。バイト先のレストランでスカウトされ、サーファー雑誌のモデルになった。

「専門学校でサーフボードのデザインを学んでいたが、創刊された“メンズノンノ”のモデルに阿部寛と共に起用された」（同前）

対談が縁で浅野ゆう子に誘われドラマ「ハートに火をつけて！」で26歳の時に俳優デビューした。

「浅野初の単独主演ドラマでしたが、台詞は棒読み。演技も下手過ぎて笑うしかないレベル。それでも乗り越えられたのは極貧で培われた『なるようにしかならない』という人生観のおかげだった」（テレビ誌記者）

王子様のような爽やかな笑顔で演技力不足をカバー。トレンディードラマブームもあり、人気に火が付いた。そして、91年、岡本喜八監督の映画「大誘拐 RAINBOW KIDS」への出演が転機に。

「共演の北林谷栄、緒形拳と1カ月過ごし立ち振る舞いを吸収。演じる面白さを学び俳優で生きる決意を固めた」（映画関係者）

一般女性とのスピード離婚も…

その後は「はみだし刑事情熱系」や「科捜研の女」などシリーズ化される刑事ドラマに欠かせない存在になった。私生活では、交際女性の噂すら皆無だったが97年、一般女性と電撃結婚を発表した。

「だが、結婚1周年直前に離婚。理由は明かされなかったが、『他人と暮らす難しさを知ったから』などと言われた。以後、今も独身を通し、湘南で愛犬と暮らしている」（同前）

離婚を機にトーク番組にも積極的に出演。「徹子の部屋」や明石家さんまの番組で幼少期の極貧エピソードを解禁した。

別のテレビ誌記者が話す。

「『公園の草花を食べた』『洗濯機がお風呂』といった話に、さんまは風間に“キングオブ貧乏”の称号を与えた。本人は子供の時の貧乏話が受けるとは思っていなかったようですが」

16年には『ビンボー魂』なる自伝本まで出版。今でも求められれば貧乏ネタを披露。初めて聞く子供たちを笑わせている。

貧乏も離婚も病気もどこ吹く風間トオルなのだった。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年9月4日号）