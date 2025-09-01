気象庁は、全国に「高温に関する早期天候情報」を発表しました。

関東甲信、沖縄地方、奄美地方、九州南部、九州北部、四国、中国、近畿、東海、東北、北陸、北海道は7日ごろから、気温がかなり高くなる可能性があります。

各地の気象台は、気温が高くなる期間は、農作物や家畜の管理などのほか、熱中症対策など健康管理に注意するよう呼びかけています。熱中症の危険性が極めて高い場合には、熱中症警戒アラートが発表されます。

気温「かなり高く」なるのはいつ頃から

「高温に関する早期天候情報」は、５日間の平均気温が「かなり高い」となる確率が３０％以上と見込まれる場合に発表されます。

■関東甲信地方 ９月７日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．４℃以上

関東甲信地方では、最近１週間以上、気温のかなり高い状態が続いていま

す。向こう２週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日

が多い見込みです。

熱中症の危険性が高い状態が続きます。引き続き、屋外での活動等では飲

料水や日陰を十分に確保するなど熱中症対策を行い、健康管理に注意してく

ださい。農作物や家畜の管理等にも注意してください。

■沖縄地方 ９月７日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．０℃以上

沖縄地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため、かな

り高くなる見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症となりやすい状態が続きますので、健康管理に注意してください。

■九州南部・奄美地方 ９月７日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．３℃以上

九州南部・奄美地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすい

ため、かなり高い日が多い見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症となりやすい状

態が続きますので、健康管理に注意してください。

■九州北部地方（山口県を含む） ９月７日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．９℃以上

九州北部地方（山口県を含む）では、最近１週間以上、気温の高い状態が

続いています。向こう２週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、か

なり高くなる見込みです。

熱中症の危険性が高い状態が続きます。引き続き、屋外での活動等では飲

料水や日陰を十分に確保するなど熱中症対策を行い、健康管理に注意してく

ださい。また、農作物や家畜の管理等に注意してください。

■四国地方 ９月７日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．９℃以上

四国地方では、最近１週間以上、気温の高い状態が続いています。向こう

２週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高くなる見込みで

す。

熱中症の危険性が高い状態が続きます。引き続き、屋外での活動等では飲

料水や日陰を十分に確保するなど熱中症対策を行い、健康管理に注意してく

ださい。また、農作物や家畜の管理等に注意してください。

■中国地方 ９月７日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上

中国地方では、最近１週間以上、気温の高い状態が続いています。向こう

２週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高くなる見込みで

す。

熱中症の危険性が高い状態が続きます。引き続き、屋外での活動等では飲

料水や日陰を十分に確保するなど熱中症対策を行い、健康管理に注意してく

ださい。また、農作物や家畜の管理等に注意してください。

■近畿地方 ９月７日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上

近畿地方では、最近１週間以上、気温の高い状態が続いています。向こう

２週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高くなる見込みで

す。

熱中症の危険性が高い状態が続きます。引き続き、屋外での活動等では飲

料水や日陰を十分に確保するなど熱中症対策を行い、健康管理に注意してく

ださい。また、農作物や家畜の管理等に注意してください。

■東海地方 ９月７日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．９℃以上

東海地方では、最近１週間以上、気温のかなり高い状態が続いています。

向こう２週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高くなる見

込みです。

熱中症の危険性が高い状態が続きます。引き続き、屋外での活動等では飲

料水や日陰を十分に確保するなど熱中症対策を行い、健康管理に注意してく

ださい。また、農作物や家畜の管理等に注意してください。

■北陸地方 ９月７日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．７℃以上

北陸地方では、最近１週間以上、気温の高い状態が続いています。向こう２

週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日が多い見込み

です。

熱中症の危険性が高い状態が続きます。引き続き、屋外での活動等では飲

料水や日陰を十分に確保するなど熱中症対策を行い、健康管理に注意してく

ださい。また、農作物や家畜の管理等にも注意してください。

■東北地方 ９月７日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．６℃以上

東北地方では、最近１週間以上、気温の高い状態が続いています。向こう

２週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日が多い見込

みです。

熱中症の危険性が高い状態が続きます。引き続き、屋外での活動等では飲

料水や日陰を十分に確保するなど熱中症対策を行い、健康管理に注意してく

ださい。また、農作物や家畜の管理等に注意してください。

■北海道地方 ９月７日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．６℃以上

北海道地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため平

年並か高く、かなり高い日も多い見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症となりやすい状

態が続きますので、健康管理に注意してください。

