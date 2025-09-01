

テンセントはゲーム開発者が利用できるAIツールを拡充し、事業の成長につなげている。写真は同社の生成AI「混元3D」で作成したゲーム映像（テンセントのウェブサイトより）

【写真】広東省深圳市のテンセント本社

中国のネットサービス大手の騰訊控股（テンセント）が、AI（人工知能）のフル活用をテコに成長を加速させている。

同社が8月13日に発表した2025年4〜6月期決算では、売上高が1845億元（約3兆8028億円）と前年同期比15％増加し、アナリストの事前予想の平均値を上回った。また、投資損益の影響を除いた非国際会計基準（非IFRS）の純利益は630億5200万元（約1兆2996億円）と前年同期比10％増加した。

4〜6月期の売上高の伸び率は過去1年間（の四半期ベース）で最高を記録。純利益の伸び率も直前の1〜3月期を上回った。その原動力についてテンセントは、コンテンツ、オンライン広告、法人向けサービス（の3大事業分野）における全面的なAI投資の成果を強調した。

ゲーム事業支えるAIツール

事業セグメント別の業績を見ると、4〜6月期はオンラインゲームを核にした「付加価値サービス」セグメントが総売上高の49.5％に当たる914億元（約1兆8839億円）を稼ぎ出した。同セグメントの成長率は前年同期比16％と、総売上高の成長率を上回ったことは注目に値する。

テンセントの説明によれば、AIツールを駆使したコンテンツの制作が、ゲーム事業の成長を押し上げている。具体的には、AIを使って（対戦型ゲーム向けに）よりリアルな仮想チームメイトやノンプレイヤー・キャラクターが生成できるようになったほか、新規プレイヤーの獲得やリピート率の向上にAI駆動型のマーケティングが成果を上げているという。

同社はさらに、自社開発の生成AI「混元（フンユアン） 3D」のゲーム開発における有用性について言及し、「デジタル・コンテンツの生成に混元3Dを活用する開発者がどんどん増えている」と述べた。

テンセントのさまざまなサービスの入り口となるスーパーアプリ「微信（ウィーチャット）」は、2025年6月末時点の月間アクティブユーザー数が国内版と海外版の合計で14億1100万人に達し、前年同期比3％増加した。

微信のAI機能は絶えず拡張され続けている。4〜6月期はコンテンツ閲覧時のスマート・キーワード検索、ネット通販プラットフォームの微信小店（ウィーチャットストア）の加盟店に対するAI顧客応答サービスの提供、動画投稿サービス「微信視頻号（ウィーチャットチャンネル）」のコンテンツの自動テキスト要約などの新機能が追加された。



AIのフル活用により、コンテンツ、オンライン広告、法人向けサービスの3大事業の成長がそろって加速している。写真は広東省深圳市のテンセント本社（同社ウェブサイトより）

AIのフル活用と微信を通じた（コンテンツなどの）取引増加は、テンセントのネットサービスに対する広告主の出稿意欲を刺激している。同社の「オンライン広告」セグメントの売上高は、4〜6月期は358億元（約7379億円）と前年同期比20％の大幅増収を達成した。

広告の費用対効果を改善

テンセントによれば、広告コンテンツの制作、配信、レコメンド、効果分析などの各段階でAIの活用が広がり、広告のクリック率やコンバージョン率（訳注：広告をクリックしたユーザーのうち、商品購入などの行動につながった割合）が向上。それにより広告主の費用対効果がアップし、広告出稿の増加につながったという。



本記事は「財新」の提供記事です。この連載の一覧はこちら

クラウドなどの法人向けサービス事業もAIの恩恵を受けている。4〜6月期の「フィンテックおよび法人向けサービス」セグメントの売上高は555億元（約1兆1439億円）と前年同期比10％増加し、成長率が直前の1〜3月期（5％増）より5ポイント上昇した。

成長加速の原動力は法人顧客によるAI関連サービスの需要の高まりだ。具体的にはAIサーバーのレンタル、（テンセントが提供するAI機能を顧客のシステムから呼び出して使える）APIサービス、技術サポートなどの売り上げが伸びている。

（財新記者：関聡）

※原文の配信は8月13日

（財新編集部）