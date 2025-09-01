『ONE PIECE』ミンク族の銃士隊員「キャロット」、P.O.Pシリーズに6年ぶり再登場!
メガハウスは、『ONE PIECE』より「Portrait.Of.Pirates ワンピース “LIMITED EDITION” キャロット 【再販】」(19,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年9月5日13時より予約受付開始、2026年2月発送予定。
2026年2月発送予定「Portrait.Of.Pirates ワンピース “LIMITED EDITION” キャロット 【再販】」(19,800円)
「Portrait.Of.Pirates ワンピース “LIMITED EDITION” キャロット 【再販】」は、発売20周年を迎え、盛り上がるP.O.Pワンピースシリーズより、ミンク族の銃士隊員「キャロット」が6年ぶりに再登場したアイテム。
可愛らしい外見ながらも高い戦闘能力を持つうさぎの戦獣民族。好奇心旺盛で天真爛漫なキャロットの魅力を、ハイクオリティな造形と彩色でイメージ通りに立体再現している。
キュートな笑顔に躍動感あふれるポーズ、両手に「エレクトロ」使用時の手袋も装着可能で、作品ファンならずとも要注目の一品だ。
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
