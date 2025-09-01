「支え続けてきてくれた選手が…」川崎の元日本代表36歳DFが半月板損傷で今季絶望。ファンは嘆き「精神的支柱を欠くとは」
J１の川崎フロンターレは９月１日、DF丸山祐市の負傷を発表した。
クラブのリリースによれば、丸山は８月23日に行なわれたJ１第27節の名古屋グランパス戦で負傷。右膝内側半月板損傷と診断され、27日に手術を受けた。全治期間は「手術後約６か月程度の見込み」のようだ。
今季、開幕からレギュラーとしてプレーした36歳DFは、ここまでリーグ戦に24試合に出場し、守備の要を担っていた。また2015、16年にロシアW杯アジア２次予選の日本代表に選出されるなど、経験も豊富。それだけに、このタイミングでの負傷離脱は痛手だ。
川崎の公式サイトが丸山の負傷を発表すると、ファン・サポーターからは以下のような声が上がった。
「一日も早い回復を願います」
「焦らず治してまた活躍してください」
「ここで精神的支柱を欠くとは」
「もう今シーズンは出れないのか」
「良いプレーしてただけにつらいなあ」
「復帰を待っています」
「一番悔しいのは本人だよな」
「シーズン開幕以来、DFを支え続けてきてくれた選手が…」
「間違いなく今年のベストプレーヤーの１人」
「頼りになる最終ラインの兄貴が…」
現在、川崎は車屋紳太郎、大島僚太などが負傷離脱中。怪我人が相次ぐなか、この窮地をどう乗り越えるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
