HANAが、9月8日に新曲「BAD LOVE」を配信リリースすることが決定。それに合わせて新アーティスト写真も公開した。そして、「ROSE - From THE FIRST TAKE」「Blue Jeans - From THE FIRST TAKE」を9月5日に配信リリースすることも決定した。

【写真】HANA「BAD LOVE」、「ROSE - From THE FIRST TAKE」「Blue Jeans - From THE FIRST TAKE」ジャケ写

BMSG × ちゃんみなが手がけたGIRLS GROUP AUDITION「No No Girls」より誕生した、CHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINAからなる７人組ガールズグループ。

2nd Single「Blue Jeans」が、リリースと同時に国内外の主要音楽チャートを席巻、オリコン週間ストリーミングランキングでは6週連続1位と女性グループ史上初の快挙を成し遂げたHANAが、9月8日に新曲「BAD LOVE」を配信リリースすることが決定した。JISOO、MOMOKAが作詞に参加しており、許したいけど許せない純粋な葛藤をストレートに描いた、アクセル全開のキラーチューン。MAHINAが歌う力強いサビも印象的な曲になっている。

そして、9月5日には「ROSE - From THE FIRST TAKE」「Blue Jeans - From THE FIRST TAKE」を配信リリースすることも決定した。ヒットを記録した両作を、メンバーの繊細な表現がより一層際立つスペシャルアレンジで披露したパフォーマンス。