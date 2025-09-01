「えええええ、何だって!?」「めっちゃショック」メンバー発表時に話題を呼んだ26歳の苦労人が日本代表辞退。CBにまた負傷者で落胆広がる
日本サッカー協会が９月１日、メキシコ代表、アメリカ代表との国際親善試合に臨む日本代表において、安藤智哉（アビスパ福岡）が怪我のため不参加となったと発表した。安藤に代わる追加招集選手は決まり次第知らせるという。森保ジャパンのCBに負傷者が相次いでいる。
現在26歳の安藤は、2021年に当時J３だったFC今治でプロキャリアをスタート。2023年からJ２の大分トリニータ、今季からJ１の福岡でプレーしていたなか、今夏のE-１選手権で日本代表初招集を勝ち取った。
E-1は国内組のみのメンバー構成であり、海外組の主力も参加する今回で、“フル代表”デビューが期待されていたが、無念の辞退となった。
先日のメンバー発表時に、苦労人である安藤の選出は大きな話題になっただけに、落胆の声は多い。SNS上に「えええええ、何だって!?」「めっちゃショック」「森保ジャパンはまたCBに負傷者！」「本人が１番辛いよね」「早く怪我が治りますように」といったコメントが溢れている。
なお、安藤は８月31日の柏レイソル戦（１−２、J１第28節）にフル出場。20分（細谷真大が失敗）と76分（瀬川祐輔が成功）にPKを与えていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
