¥²¡¼¥à¤ÇËÉÃÆ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¸ò¸ß¤Ë¥é¥¤¥Õ¥ë¤ò·â¤Á¹ç¤¤£±¿Í»àË´¡¡£±¿Í¤Ï»¦¿Íºá¤Çµ¯ÁÊ
¡¡¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡ÄÊÆ¹ñ¥Æ¥¥µ¥¹½£¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤Ç¡¢Í§¿ÍÆ±»Î¤¬ËÉÃÆ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¸ß¤¤¤ÎÆ¬¤ò·â¤Á¹ç¤¦¤³¤È¤ËÆ±°Õ¤·¡¢£±¿Í¤¬»àË´¤·¡¢À¸¤»Ä¤Ã¤¿£±¿Í¤¬»¦¿Íºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¤¬ÀèÆü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ê¥¹·´ÊÝ°Â´±»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥ª¥É¥Í¥ëÈï¹ð¡Ê£³£·¡Ë¤Ï¡¢±Ñ¹ñ½Ð¿È¤Î¸µ³¤Ê¼Ââ°÷¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥×¥é¥¦¥È¤µ¤ó¡Ê£³£´¡Ë¤Î¼Í»¦»ö·ï¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢£¸·î£±£·Æü¤Ë¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤Î¼«Âð¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤ÎÍ§¿Í¤Ï¥ª¥É¥Í¥ëÈï¹ð¤Î¼«Âð¤Ë¤¤¤Æ¡¢¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥²¡¼¥à¡×¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÃÆ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¸ò¸ß¤Ë¸ß¤¤¤ÎÆ¬¤ò¥é¥¤¥Õ¥ë¤Ç·â¤Á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥×¥é¥¦¥È¤µ¤ó¤¬½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£¥×¥é¥¦¥È¤µ¤ó¤Ï¶áÎÙ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Éé½ý¤Ë¤è¤ê»àË´¤·¤¿¡£
¡¡¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º»àË´¤·¤¿ÍýÍ³¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ï£±£°£°¡ó¤ÎËÉ¸îÎÏ¤ò»ý¤Ä¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¨¥É¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹ÊÝ°Â´±¤Ï¡Ö½»Âð³¹¤Ë¤¢¤ë²È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥±¥Ö¥é¡¼À½¤ÎËÉÃÆ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¥é¥¤¥Õ¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÍ§¿ÍÆ±»Î¤¬¸ò¸ß¤Ë·â¤Á¹ç¤¦¤È¤Ï¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥²¡¼¥à¤ÎºÝ¤Ë£²¿Í¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥ë¤Î¼ïÎà¤ä¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Åö½é¤³¤Î»ö·ï¤Ï¼«»¦¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¥É¥Í¥ëÈï¹ð¤¬´í¸±¤Ê¥²¡¼¥à¤ò±£ÊÃ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¥×¥é¥¦¥È¤¬¼«»¦¤·¤¿¡×¶¡½Ò¤·¤¿¤«¤é¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¾õ¶·¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÁÜºº¤Î·ë²Ì¡¢¥ª¥É¥Í¥ëÈï¹ð¤Ï£¸·î£²£¸Æü¤Ë»¦¿Íºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¥Ï¥ê¥¹·´·ºÌ³½ê¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
