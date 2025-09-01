板垣李光人、万博に約1500万円ネックレスして登場→“みかん”トーク
俳優の板垣李光人（23）が9月1日、大阪・関西万博（大阪・夢洲）のフランス館に登場した。
【全身カット】さわやか！ラフなスタイルで透明感あふれる板垣李光人
万博フランス館でエキシビション「ショーメ、自然美への賛歌」が始まり、オープニングイベントに豪華セレブがずらり来場。仏の高級ジュエリーブランド「ショーメ」を身にまとい、きらびやかな競演が実現した。
板垣が着用したジュエリーは、「ビー ドゥ ショーメ」コレクションのネックレス、イヤーカフ、ブレスレット、ハニカムリングなど。中でも、ダイヤモンドをあしらったネックレスは税込1419万円（※参考価格）。
フランス館のテーマは「愛の讃歌」。互いの小指が見えない魔法の糸で結ばれているという「赤い糸の伝説」を通じて、自分への愛、他者への愛、自然への愛といった様々な「愛」に導かれる新しい未来のビジョンを提案する。
ショーメの出展テーマは「自然美への賛歌」。240年以上にわたり自然主義のジュエラーとして歩んできたショーメならではの没入空間を提供し、現代と歴史的ジュエリーの融合や、“麦の穂”“ミツバチ”そして“ミツバチの巣（ハニカム）”をグラフィカルに解釈した「ビー ドゥ ショーメ」コレクションを披露する。10月13日の万博閉幕まで開催される。
「赤い糸で結ばれ愛を感じるもの」を聞かれ、板垣は「最近だとみかん、柑橘類」とにっこり。「いただいたり、自分で買ったり、冷蔵庫をあけると本当に“真オレンジ”で、みかん系のもので埋まっている。きのうの夜も知らない間にみかんが入ったヨーグルトを買っていて、自分で自分が怖かった」と笑いを誘っていた。
【全身カット】さわやか！ラフなスタイルで透明感あふれる板垣李光人
万博フランス館でエキシビション「ショーメ、自然美への賛歌」が始まり、オープニングイベントに豪華セレブがずらり来場。仏の高級ジュエリーブランド「ショーメ」を身にまとい、きらびやかな競演が実現した。
板垣が着用したジュエリーは、「ビー ドゥ ショーメ」コレクションのネックレス、イヤーカフ、ブレスレット、ハニカムリングなど。中でも、ダイヤモンドをあしらったネックレスは税込1419万円（※参考価格）。
ショーメの出展テーマは「自然美への賛歌」。240年以上にわたり自然主義のジュエラーとして歩んできたショーメならではの没入空間を提供し、現代と歴史的ジュエリーの融合や、“麦の穂”“ミツバチ”そして“ミツバチの巣（ハニカム）”をグラフィカルに解釈した「ビー ドゥ ショーメ」コレクションを披露する。10月13日の万博閉幕まで開催される。
「赤い糸で結ばれ愛を感じるもの」を聞かれ、板垣は「最近だとみかん、柑橘類」とにっこり。「いただいたり、自分で買ったり、冷蔵庫をあけると本当に“真オレンジ”で、みかん系のもので埋まっている。きのうの夜も知らない間にみかんが入ったヨーグルトを買っていて、自分で自分が怖かった」と笑いを誘っていた。