メジャーリーグのレギュラーシーズンも残り約1か月に、13の打者指標ではどの選手が何冠を手にしているのでしょうか。

前半戦で7冠(安打数、打率、出塁率、長打率、OPS、長打数、塁打数)だったヤンキースのアーロン・ジャッジ選手ですが、日本時間7月27日に右肘の屈筋の負傷で10日間の負傷者リスト入りと一時戦線離脱を余儀なくされました。それでも打率、出塁率、長打率、OPS、長打数の5冠で最多となっています。

大谷選手は、8月は絶好調。12試合連続安打に6度のマルチ安打、1度の猛打賞を含み月間打率は.306。4試合連続HR含む7本塁打を放っています。前半戦終えたタイミングでは得点のみメジャートップでしたが、現在はそれに塁打数が加わりました。

本塁打数は50本でマリナーズのカル・ローリー選手が依然トップに君臨していますが、日本時間8月29日にフィリーズのカイル・シュワバー選手がブレーブス戦で1試合4本塁打のメジャー史上21人目の偉業を成し遂げ、1試合9打点と球団記録も更新しました。この結果により、119打点はメジャートップ。49本塁打で、ローリー選手にあと1本と迫り、王者を射程圏内に捉えました。

▽13の打者指標メジャートップ選手

124得点 大谷翔平(ドジャース)172安打 ボー・ビシェット(ブルージェイズ)41二塁打 ボビー・ウィットJr.(ロイヤルズ)16三塁打 コービン・キャロル(ダイヤモンドバックス)50本塁打 カル・ローリー(マリナーズ)119打点 カイル・シュワバー(フィリーズ)41盗塁 ホセ・カバレロ(ヤンキース)打率.324 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)出塁率.443 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)長打率.674 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)OPS1.117 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)長打数73 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)塁打数311 大谷翔平(ドジャース)