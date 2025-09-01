【マンガのラジオ supported by viviON】 放送開始：9月8日18時～

【拡大画像へ】

viviONは9月より、ニッポン放送のポッドキャストレギュラー番組「マンガのラジオ」のスポンサードを行なうことを発表した。

同番組は、2025年5月に惜しまれながら終了したが、「マンガのラジオ supported by viviON」と名前を変えて再スタートを切ることとなる。9月7日18時からニッポン放送PODCAST STATIONをはじめ、Apple Podcasts、Spotifyで配信される。

また、本Podcastはニッポン放送が開発した、日本語音声を多言語に変換できるツール「リングイイネ！」を活用して、英語版も同時配信することが決定しており、ここを足がかりに「マンガ」文化を世界に発信していく。

パーソナリティは引き続き、マンガ大賞にも名を連ねるニッポン放送アナウンサーの吉田尚記氏が務める。前身である番組のコンセプトを踏襲し、毎月マンガ家をゲストに迎えて1カ月にわたって「マンガ」に特化したトークを展開する。

初回ゲストには「こちら葛飾区亀有公園前派出所」、通称「こち亀」を手掛けた秋本治氏が登場する。40年間にわたって一度も休載せずに続いた「こち亀」はどのように作られていたのか、など吉田氏がアナウンサーらしい独自の視点からインタビューする。

ニッポン放送アナウンサーの吉田尚記氏

【番組パーソナリティ・吉田尚記 コメント】

待ってくださっている方がいて、協力して下さる方がいて、復活できるって、ラジオパーソナリティとしてこんな冥利につきることはありません！

マンガ、という個人が頑張ってつくる作品は、ラジオ、という個人で話を聴くからこそ伝わるものがあると思っています。マンガから味わえる人格の手触りを、ぜひラジオでも感じてください！

comipoで「こち亀」がお特に購入できるクーポンを配布

番組配信と連動して、、viviONが運営するコミック配信サービスcomipoでは、9月7日0時より9月30日23時59分までテーマごとにカテゴライズしたエピソード衆「＃こち亀」がお特に購入できるクーポンを配布する。期間中何回でも利用が可能。